Oelegems bedrijf Oleon produceert 20.000 liter gratis handontsmettingsmiddel CVDP

24 maart 2020

10u49 0 Ranst Oleon uit Oelegem produceert 20.000 liter handontsmettingsmiddel in de strijd tegen COVID-19.

Oleon is een multinational die natuurlijke vetten en oliën verwerkt. Gisteren meldde het bedrijf dat het 20.000 liter handontsmettingsmiddel geproduceerd heeft om gratis te bezorgen aan zorginstellingen en ziekenhuizen. “Na enkele aanpassingen in onze productieprocessen zijn we in staat om handontsmettingsmiddel te produceren op basis van onze eigen grondstoffen”, staat er op hun website te lezen. “Je steentje bijdragen is essentieel in een crisis als deze. De Oleon werknemers zijn trots om het juiste te doen in deze moeilijke tijden.”