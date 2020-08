Natuurpunt verwijdert omgewaaide boom Zevenbergenbos: “Het was een kort maar hevig onweer” CVDP

12 augustus 2020

15u06 1 Ranst In het Zevenbergenbos is tijdens het onweer van gisterenavond een boom omgewaaid. Een medewerker en enkele vrijwilligers van Natuurpunt verwijderden de Es deze ochtend, zodat fietsers en wandelaars het pad terug kunnen gebruiken.

Ingrid Willemen kwam de omgewaaide boom tegen tijdens haar dagelijkse wandeling. “De boom was volledig afgeknakt door de korte maar hevige storm van gisteren, en lag over de weg”, vertelt ze.

John Maes van Natuurpunt trommelde een groep vrijwilligers op, nadat hij een melding had gekregen van de omgewaaide boom. “Met de vrijwilligers hebben we de boom verwijderd. Het ging om een es met een stam van meer dan 30 cm doorsnede. Het is zeldzaam dat een es wordt afgeknakt door hevige wind, daarom vermoeden we dat hij verzwakt was door de essentaksterfte. Die ziekte gaat de laatste jaren rond.”

Naast de ene omgewaaide boom was er geen grote schade na de doortocht van het onweer. “Er waren hier en daar scheve bomen maar die waren niet gevaarlijk of hinderlijk voor fietsers en wandelaars. Maandag komen we terug en gaan we de rest van de bomen die niet in de weg liggen verwijderen.”