Nathan Goris wil geen mal figuur slaan met promovendus Ranst: “Tonen dat we onze plaats waard zijn in eerste provinciale” Kristof Gabriels

09 september 2020

20u26 0 Ranst Na 18 jaar afwezigheid maakt Ranst dit weekend zijn rentree in eerste provinciale. En als het van Nathan Goris afhangt blijft die terugkeer niet beperkt tot één seizoen. “We willen laten zien dat we onze plaats waard zijn op dit niveau”, vertelt de 30-jarige ex-doelman van onder meer Lierse.

Ranst krijgt zondag op speeldag één het bezoek van Antonia. “Dat wordt meteen een heel goede test, want op dit moment tasten we toch een beetje in het duister waar we staan”, vertelt Goris. “Het is bijvoorbeeld niet omdat we een hoopgevende voorbereiding achter de rug hebben met een paar mooie uitslagen tegen op papier sterkere ploegen dat we ook klaar zijn voor zondag. Zo’n goede voorbereiding zegt niks. Het is pas vanaf nu dat het om de knikkers gaat.”

Cirkel rond

Goris heeft er duidelijk enorm veel zin in. “Na mijn periode bij Lierse heb ik dan wel bewust gekozen voor mijn gezin en het plezier in het spelletje, maar dat neemt niet weg dat ik graag zo hoog mogelijk speel. En liefst met Ranst. Ik ben hier niet alleen geboren en getogen. Ik voel me hier ook gewoon heel goed. Ik heb daarom nog geen seconde spijt gehad van mijn keuze. Integendeel zelfs. Ik ben als klein jongetje ooit begonnen bij Ranst, waardoor de cirkel voor mij rond is. Een beetje vroeger dan verwacht misschien, maar ik denk zeker en vast nog niet aan uitbollen.”

Goris wil maar wat graag het behoud te verzekeren met Ranst. “Het enige doel is om erin te blijven en liefst zo snel mogelijk. Daarom wordt onze start heel belangrijk. Al mogen we onszelf ook niet te veel druk opleggen. We zullen bijvoorbeeld opnieuw moeten leren verliezen na vorig seizoen (Ranst verloor toen amper drie keer, red.). Anderzijds denk ik wel dat onze groep nuchter genoeg is om dat te beseffen en daar mee om te gaan. Bovendien zijn we op alle vlakken versterkt.”

Ziek

Goris miste vorige weekend nog de bekermatch in en tegen Hoogstraten. “Ik was ziek en dan neem je in deze tijden beter geen risico’s. Al heb ik geen corona. Die test was negatief, maar zelfs dan nog ben je best voorzichtig. En al zeker met de competitie voor de deur. De beker is een leuk extraatje, maar pas vanaf dit weekend is het voor echt.”