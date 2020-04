Na appel- en peerbeeld maakt kunstenaar Gaston Serneels (82) nieuw kersenmonument Caroline Van de Pol

30 april 2020

17u52 0 Ranst Op de hoek van de Emblemseweg en de Broddestraat in Broechem staat sinds deze week een kersenstandbeeld. Het monument is het werk van kunstenaar Gaston Serneels (82), die acht jaar geleden ook het appel- en peerbeeld ontwierp aan de rotonde van de Van den Nestlaan.

Vlakbij het kersenbeeld verkoopt de familie Vets vanaf begin juni weer groenten en fruit. “Ik maakte de kersen voor mijn vriend Leon Vets die twee jaar geleden overleed. Het monument symboliseert de geschiedenis van het fruittelen van Groot Ranst”, vertelt Gaston, die zelf ook de zoon is van een fruitteler.

Een half jaar lang werkte Gaston aan de kersen. “Tijdens de winter was het te koud, maar de voorbije maanden toen het beter weer was, kon ik er goed aan doorwerken.” Het maken van het monument was volgens hem geen gemakkelijk karwei: “Werken met polyester is niet eenvoudig. Ook de kleur was niet simpel. Mijn dochter zei ‘een kers ziet toch rood’, maar dat klopt niet. Een kriek ziet rood maar een kers heeft nog een andere kleur. Omdat het niet het juiste seizoen was, kon ik ze niet vergelijken.”