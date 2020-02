Murphy Munro lanceert lentefrisse single mét diepere boodschap: “Als leraar ben ik een luisterend oor voor jongeren met donkere gedachten” CVDP

18 februari 2020

16u24 2 Ranst Nick Martinet (aka Murphy Munro), een leraar Zedenleer uit Ranst, brengt volgende week zijn nieuwe single uit. “‘Bitter sweet bouquet’ gaat over de andere zijde van het vrolijke ‘Facebook-leventje’ die we allemaal wel kennen, maar nooit durven laten zien.”

Murphy Munro’s vorige single ‘Baby’s working in old blue jeans’, staat momenteel nog steeds op nummer 1 in de BEL 15 HITS hitlijst (beste anderstalige, Belgische producties). Voor zijn tweede single werkt Nick opnieuw samen met songwriter-producer Johan Schots. Het nummer, waaraan Nick zijn stem leent, maakt wederom deel uit van de concept-cd ‘Timetraveller’. In dit album wordt een trip gemaakt doorheen enkele decennia muziekgeschiedenis met behulp van de modernste studiotechnieken.

“De single heet ‘Bitter sweet bouquet’ en is een popnummer pur sang, met een aanstekelijke 70’s-Vibe”, vertelt Nick. “Het nummer doet aan Fleetwood Mac denken. Niet enkel de sound, maar ook het thema kan je linken aan een album als ‘Rumours’. Een lentefris en vrolijk klinkend popnummer dat een donkere boodschap in zich draagt. De tekst gaat over een man die aan zijn geliefde niet kan beloven dat hij er de volgende ochtend nog zal zijn. De liefde voor zijn partner is mogelijk niet sterk genoeg om het verdriet in zichzelf tegen te gaan.”

Depressieve tieners

Aan inleving was er voor Nick geen gebrek. De teksten van zijn eigen geschreven nummers zijn vaak ook uit het leven gegrepen. “Als leraar Zedenleer op de PIVA in Antwerpen ben ik meer dan eens een luisterend oor voor jongeren die worstelen met donkere gedachten. Depressieve tieners uit alle lagen van de bevolking zijn jammer genoeg dagelijkse kost binnen onze maatschappij. Rode Neuzen Dag was een enorm succes op onze school. Het was prachtig om te zien hoe leerlingen steun vonden bij elkaar en open waren over hun gevoelens en gedachten.”

Nick en Johan hopen dat deze nieuwe song een erkenning kan zijn voor eenieder die worstelt met donkere gedachten.