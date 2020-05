Mondmaskers aangekomen in Ranst: “We verdelen ze morgen onder alle brievenbussen” Caroline Van de Pol

27 mei 2020

12u40 0 Ranst Het gemeentebestuur van Ranst zorgt morgen voor de verdeling van mondmasker onder al haar inwoners.

Het gemeentebestuur van Ranst plaatste een bestelling van 20.000 mondmaskers bij de federale overheid. Daarmee zal elke inwoner voorzien worden van een standaard stoffen mondmasker met twee filters. Kinderen onder de 12 jaar krijgen een speciaal formaat. “De maskers werden maandag geleverd. We zijn ze momenteel aan het verpakken in omslagen en zullen deze morgen verdelen onder alle brievenbussen in de gemeente”, vertelt burgemeester Johan De Ryck.

Wachten op filters

Morgen zullen een zeventigtal vrijwilligers en personeelsleden vanaf 10 uur op pad gaan voor de verdeling. Tegen de avond zal iedere Ranstenaar over een mondmasker beschikken. Voor filters moeten de inwoners van Oelegem nog even wachten. “De bestelde filters zijn nog niet aangekomen en daarom zijn we er gaan lenen bij buurgemeenten. Jammer genoeg hebben we er nog steeds onvoldoende. De mensen van Oelegem krijgen daarom morgen enkel een mondmasker zonder filters erbij. We verwachten de filters vrijdag en zullen ze dan zo snel mogelijk in de brievenbus komen steken.”

Dieven op pad

Voor de verdeling van de maskers zat de burgemeester ook samen met de politie. “In sommige gemeenten zijn er dieven op pad geweest die de maskers uit de brievenbussen hebben gestolen. De wijkagenten zijn op de hoogte van de verdeling en zullen daarom extra waakzaam zijn.