Molen van Oelegem verliest wiek door storm Dennis CVDP

17 februari 2020

20u54 0 Ranst De stenen molen aan de Kerkhoflei in Oelegem geraakte zondagnamiddag beschadigd door het stormweer. Het hekwerk van een van de wieken werd weggeblazen.

“Onze molen is al een lange tijd in een slechte toestand” vertelt molenaar Luk Kegeleers. “Vorig jaar kwam het hekwerk van een van de wieken naar beneden door een storm. Daardoor hadden we nog maar twee wieken over, waarvan er één het begaf tijdens storm Dennis. Zondagnamiddag belandde het hekwerk van die wiek door een sterke windvlaag op de grond achter de molen. We hadden gelukkig geen verdere schade aan de molen of aan geparkeerde wagens.”

Derderangs eikenhout

De molen is eigendom van de gemeente Ranst. “De gemeente is op de hoogte van de slechte toestand en zoekt naar een oplossing. De wieken zijn nog in 1998 vervangen, maar omdat er destijds is gekozen voor derderangs eikenhout, zijn ze nu al terug aan vervanging toe.”

De deuren van de molen worden één keer per maand geopend voor het ‘Meulenmaal’ van Heemkundige kring De Brakken. Dit evenement zal blijven doorgaan, ondanks de schade aan de molen. Elke zomer vinden er ook de Molenfeesten plaats. “Als de molen niet beschadigd is zoals de voorbije twee jaar, laten we ze draaien tijdens de Molenfeesten. We hopen dat de wieken tegen dan terug gemaakt zullen zijn.”