Millegem viert Sint-Elooi met een stoet van tractors en paarden CVDP

06 november 2019

19u57 0 Ranst In Millegem kunnen bezoekers op zondag 17 november komen kijken naar een grote optocht van paarden en tractors tijdens de jaarlijkse Sint-Elooiviering.

”Sint-Elooi is de patroonheilige van de ruiters en de hoefsmeden”, vertelt Sarah Van den Poel, voorzitster van Vriendenkring Sint-Elooi Ranst/Wommelgem. Om 11 uur is er een Sint-Elooiviering in de kerk van Millegem. Nadien komt daar een grote stoet van paarden en tractors aan, die wordt gewijd door de pastoor. Jachthoornblazers zullen een optreden geven en hoefsmeden zullen hun werk tonen aan de bezoekers. “We voorzien ook kraampjes met hotdogs, soep, jenever en warme chocomelk”, vult Sarah aan.

Lange traditie

Millegem zal dit jaar al voor de 42ste keer Sint-Elooi vieren. “Het is een hele leuke traditie waar ik al twintig jaar aan deelneem met mijn paard”, vertelt Sarah. “Enkele jaren geleden gebeurde er jammer genoeg een ongeluk met een tractor en werd daarom de viering in vraag gesteld. Omdat ik het zo jammer vond dat de lange traditie verloren zou gaan, stapte ik zelf in de organisatie. Na goede afspraken met de politie en het gemeentebestuur kon de veiligheid van de viering weer verzekerd worden.”

Vorig jaar was er een stoet van ongeveer honderd man op paarden en tractors. De deelnemers kregen een embleem als aandenken. Er kwam ook een honderdtal man naar de optocht kijken. “We weten niet hoeveel volk we dit jaar kunnen verwachten omdat dat erg afhankelijk is van het weer.” De bezoekers komen voornamelijk uit omliggende dorpen, maar ook de leden van de Sint-Elooi broederschappen uit Duitsland, Frankrijk en Wallonië zijn vaak van de partij. “We hopen op veel volk zodat de traditie in leven kan gehouden worden.”