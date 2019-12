Mammobiel komt naar Ranst CVDP

03 december 2019

19u43 2 Ranst Van 9 tot 17 december staat de mammobiel aan gemeenschapscentrum Den Boomgaard in Ranst. Vrouwen van 50 tot 69 jaar mogen in deze bus gratis een mammografie laten maken om borstkanker op te sporen. Ze krijgen hiervoor een uitnodigingsbrief van het Centrum voor Kankeropsporing.

Ongeveer de helft van de Vlaamse vrouwen ondergaat tweejaarlijks een borstkankerscreening. Dit doen ze in een van 160-tal vaste mammografische eenheden of in een van de vier mammobielen die door Vlaanderen rijden. Deze bussen zijn speciaal ontworpen voor het maken van röntgenfoto’s van de borsten. Ze bereiken zo vrouwen die moeilijker de weg naar een dokter vinden. Het Centrum voor Kankerpreventie van de Universiteit Antwerpen coördineert de twee mammobielen voor de provincie Antwerpen.