Ludo Geluykens staat op de boekenbeurs met zijn nieuwste thriller: “Ik beschrijf Ranst en Lier werkelijkheidsgetrouw”



Caroline Van de Pol

30 oktober 2019

10u32 2 Ranst Schrijver Ludo Geluykens (65) uit Ranst staat op de boekenbeurs met zijn nieuwste boek ‘De Riviermoorden’.

Ludo Geluykens startte tien jaar geleden met zijn reeks politiethrillers ‘Somers en De Winter’. Jaarlijks geeft hij een nieuw boek uit over twee speurders die een moord oplossen in Ranst, Lier en omstreken. “Ik woon al heel mijn leven in Ranst en haal hier mijn inspiratie. Ik speel bijvoorbeeld golf aan het golfterrein van Bossenstein in Broechem en gebruik die plaats in mijn boek ‘De Golfmoorden’. Ludo probeert steeds de omgeving zo werkelijkheidsgetrouw mogelijk te beschrijven. “Alle straatnamen en gebouwen bestaan echt. De enige keer dat ik een café een andere naam gaf, was omdat er in het verhaal drugs werd verhandeld”.

Bekend tot in Nederland

Ludo begon met schrijven om mensen aan het lezen te brengen. “Ik merkte dat velen stoppen met lezen op een bepaalde leeftijd, maar voor ouderen is het heel belangrijk om met hun geest bezig te blijven.” Om hen aan het lezen te krijgen, schrijft Ludo vlotte verhalen met veel humor. “Ik probeer mijn boeken ook spannend te maken, zodat de lezers ze niet snel wegleggen.”

Als schrijver is Ludo bekend in Ranst en Lier, maar ook daarbuiten. “Ik sta met mijn boeken op de kerstmarkt in Lier en Zoersel en op de boekenbeurs in Antwerpen. De laatste jaren komen er soms mensen uit bijvoorbeeld West-Vlaanderen langs om mijn boeken te kopen.” Soms komen lezers ook speciaal naar Ranst of Lier om bepaalde plaatsen uit de boeken in het echt te zien. “Ik hoorde van de uitbater van café De Solsleutel dat er Nederlanders waren langsgekomen om te zien of het café echt bestaat.”

Boekenbeurs

Toen Ludo met vervroegd pensioen ging, was zijn grootste uitdaging om op de boekenbeurs te staan. Hij maakte zijn droom waar en staat er dit jaar al voor de zevende keer. “Door samen te werken met een andere uitgeverij en de kosten te delen, lukt het mij om er alle dagen aanwezig te zijn.” Dit jaar stelt hij zijn nieuwste boek ‘De Riviermoorden’ voor. Het is het tiende boek van zijn reeks en daarom een speciale editie. “Normaal spelen mijn verhalen zich af in Vlaanderen, maar in dit boek gaan de inspecteurs ook naar Parijs.”

Met zijn tiende boek maakt Ludo zeker nog geen einde aan de reeks. In maart komt zijn elfde boek uit en momenteel schrijft hij aan zijn twaalfde boek. “Ik dacht er eerst aan om te stoppen bij nummer tien. Toen zeiden mijn kinderen mij dat ik moest blijven schrijven zolang ik het graag deed, en ze hadden gelijk.”