Ludo Geluykens brengt elfde boek uit van reeks ‘Somers en De Winter’ Caroline Van de Pol

20 februari 2020

11u15 0 Ranst Schrijver Ludo Geluykens uit Ranst presenteert op vrijdag 6 maart zijn nieuwe boek ‘Alles voor de Club’. Het is het elfde boek van zijn reeks politiethrillers ‘Somers en De Winter’, waarvan de verhalen zich afspelen in Ranst, Lier en omstreken.

In ‘Alles voor de club’ lossen speurders Somers en De Winter twee moorden in de sportwereld op. Door financiële problemen raakt voetbalclub SK Lierse zijn licentie kwijt. Fred De Leeuw, een zakenman die de club wilde overnemen, verliest hierdoor een pak geld. De dag na het faillissement van de club wordt de directeur, Rudy Vercammen, vermoord teruggevonden. Uiteindelijk wordt SK Lierse gered door het geld van Steven Van Lierde, een andere zakenman. Deze neemt later ook basketbalclub Anwerp Giants over. Dat loopt allemaal vlot tot ook daar plots John Parker, een oud-speler die nauw aanleunt bij het bestuur, vermoord wordt. Somers en De Winter moeten in de sportwereld en hun zakenpartners op zoek gaan naar de moordenaars. Het wordt snel duidelijk dat de clubs niet alleen sportieve problemen hebben.

Het boek zal voorgesteld worden in samenwerking met K. Lierse S.K. op 6 maart om 19 uur in het museum van de club. Luc Van Thillo, voorzitter van K. Lierse S.K., Johan De Ryck, burgemeester van Ranst en Rik Verwaest, schepen van toerisme in Lier zullen aanwezig zijn.