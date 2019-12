Leerlingen van het Annuncia Instituut in Ranst zamelen 2400 euro in voor Bednet



CVDP

24 december 2019

20u30 0 Ranst De klas van juf Lore van het Annuntia Instituut in Ranst hield op 20 december een verkoop voor de Warmste Week. De opbrengst van 2400 euro schonken ze aan de organisatie Bednet. “Dankzij Bednet kan Louis dagelijks contact hebben met zijn klasgenootjes.”

“Sinds oktober gebruiken wij Bednet in de klas omdat Louis (8) vier maanden in een revalidatiecentrum verblijft na een operatie aan zijn benen,” vertelt juf Lore. “Dankzij Bednet kan hij toch nog dagelijks contact hebben met zijn klasgenootjes. Met een scherm in de klas zien de leerlingen Louis vanuit zijn kamer. Hij hoort mij door een microfoon en met een knop op zijn computer kan hij vragen stellen. Met Bednet kan Louis niet alleen lessen volgen, maar ook spelen met zijn vrienden. Er blijven tijdens de speeltijd telkens een paar kinderen in de klas en via de webcam oefenen ze met hem de maaltafels of spelen ze pictionary.”

“Omdat de kinderen allemaal zo enthousiast zijn over Bednet, wilde ik de organisatie een hart onder de riem steken. Mijn leerlingen vulden snoepzakjes en wafelzakjes, een klas uit het zesde leerjaar maakte kerststukken en ik haalde knuffels van Bednet. We verkochten deze in een kraampje tijdens de kerstdrink op school.” Met de actie zamelden de leerlingen 2400 euro in. “Ik had niet verwacht dat het zo’n groot succes zou worden. Wij zijn heel blij dat we dit bedrag aan de organisatie kunnen schenken.”