Lagere school De Sleutel richt kleuterafdeling op: kijk- en infomoment op 25 april CVDP

20 februari 2020

11u32 0 Ranst De gemeentelijke lagere school De Sleutel in Broechem krijgt er vanaf 1 september 2020 een kleuterafdeling bij. Tijdens de gemeenteraad van deze week werd de herstructurering van de school officieel goedgekeurd.

“De oprichting van de kleuterafdeling is een logisch gevolg van feit dat school enkel leefbaar kan blijven als de toestroom van kleuters naar de lagere school vlotter loopt”, vertelt Annelies Creten, schepen van onderwijs. “Naar analogie van Oelegem en Ranst openen wij daarom ook een kleuterafdeling in Broechem. Cijfers tonen aan dat het aantal gezinnen stijgt waardoor twee volwaardige scholen leefbaar zijn in onze deelgemeente. Gemiddeld zijn er 35 geboortes per jaar waardoor beide netten perfect naast elkaar kunnen leven, elk vanuit hun eigen invalshoek en pedagogisch project waarbij kleinschaligheid en economisch leefbaarheid centraal staat voor de gemeentelijke basisschool van Broechem.”

Extra groene speelplaats

Twee lokalen binnen het bestaande gebouw zullen tegen volgend schooljaar volledig ingericht worden voor kinderen tussen 2,5 en 5 jaar. Enkele lagere-school-klassen zullen daarvoor verhuizen naar een ander lokaal. Om voldoende ruimte te creëren voor extra leerlingen, wordt het huis naast de school afgebroken en zal de vrijgekomen ruimte omgebouwd worden tot een groene speelplaats.

Bij de start van de nieuwe kleuterafdeling zal er gewerkt worden met leefgroepen waar kinderen van verschillende leeftijden samenzitten en bijgevolg veel van elkaar kunnen leren. Gaandeweg zal dit kleuterverhaal uitbreiden wat toelaat om groeperingsvormen te hanteren waarbij de leeftijd van de kleuter meer centraal staat.

Infomoment

Zaterdag 25 april voorziet de school een kijk- en infomoment betreffende de nieuwe kleuterschool van 9.30 uur tot 11 uur. Meer informatie hierover is te vinden op de website.