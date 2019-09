Kom vrijdag proeven van zelfgeteelde groenten uit Welkomhof in Ranst CVDP

25 september 2019

13u40 0 Ranst Het ‘Welkomhof’ van het OCMW organiseert op vrijdag 27 september een Indian Summer tuinfeest. Buurtbewoners kunnen er een rondleiding krijgen, proeven van de zelf geteelde groenten en de tuiniers leren kennen.

Het ‘Welkomhof’ is een ecologische samentuin van het OCMW van Ranst waar tuiniers samen één grote moestuin bewerken. De tuin is verbonden aan het Welkomhuis, waar mensen op maandagnamiddag naartoe komen voor een babbeltje, om samen te koken of om mee te doen aan andere activiteiten. “We hopen op een mix van verschillende mensen, maar richten ons actief op de maatschappelijk kwetsbare mensen. Het is de bedoeling dat ze hier hun sociale netwerk kunnen verbreden”, legt Eline Van Mechelen van het OCMW Ranst uit.

Tweede oogst

De Welkomhof opende in april 2018 en ondertussen werken er een tiental vaste tuiniers. “Met het Indian Summer tuinfeest willen we onze tuin laten zien aan de mensen uit de buurt en hen laten proeven van onze tweede oogst”, vertelt Eline Vanmechelen.

Geïnteresseerden mogen op vrijdag 27 september van 17 tot 20 uur langskomen in het ‘Welkomhof’ op de Schildesteenweg 40 in Oelegem. “We hopen op een buurtfeest dat mensen bij elkaar kan brengen. Bezoekers krijgen informatie over de tuin, maar ook mensen die niet graag tuinieren zijn zeker welkom!”