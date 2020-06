Kleuters van basisschool de Driehoek studeren af in Hollywoodstijl: “Als echte filmsterren over de rode loper” Caroline Van de Pol

30 juni 2020

17u21 4 Ranst Vandaag studeerden d e kleuters van basisschool De Driehoek in Oelegem af. Als echte filmsterren liepen ze over de rode loper naar het podium tijdens hun Oscaruitreiking.

Het afstudeerfeest was extra speciaal voor GBS De Driehoek in Oelegem wantvoor de eerste keer studeerden er ook kleuters af. Voor de proclamatie kozen de juffen voor het thema ‘filmsterren’. “Dit is een beetje geïnspireerd door de voorbije maanden pre-teaching waarbij we zelf instructievideo’s maakten om de kleuters thuis aan het werk te zetten”, vertelt juf Lynn. “Oorspronkelijk mochten er door de coronamaatregelen geen evenementen op school met ouders georganiseerd worden. We wilden daarom de ‘Oscaruitreiking’ filmen om de ouders via Facebook-live te laten volgen en nadien te laten herbekijken.”

Hollywoodstijl

Vandaag schitterden de kleuters in hun eigen film met aansluitend een heuse Oscaruitreiking. Ze kwamen aan in een ‘limousine’, wandelden langs de paparazzi en fans over de rode loper naar het podium en kregen een gouden beeldje overhandigd. Nadien ontvingen ze hun diploma en wandelden ze via een Walk of Fame naar de juf van het eerste leerjaar. Door de versoepelde coronamaatregen mochten de ouders toch fysiek aanwezig zijn bij de viering van hun kleuters.

De kinderen kregen goed nieuws, want ze mochten alle acht naar het eerste leerjaar. Tijdens de uitreiking van de Gouden Driehoek kregen ze elk een beeldje voor hun grootste talent. Zo was Bregt de beste bouwer, Omar de beste danser en Alix de beste zangeres. Na een aantal dansjes en liedjes waarin de kleuters het beste van zichzelf lieten zien, zat de proclamatie er op.

Pre-teaching

“We hebben vandaag op het podium gedanst en zijn ook afgestudeerd”, klinkt het bij de kinderen. Het voorbije jaar leerden ze onder andere over de thema’s groene vingers, het restaurant en gevoelens. “Tijdens de coronamaanden kwamen de kinderen themabundels aan de schoolpoort halen. We hielden ook kringmomentjes via Zoom, gaven instructies via filmpjes en lazen verhalen voor“, vertelt juf Lynn.

De kinderen vertellen enthousiast over de schattenjacht door Oelegem die de juffen hebben gemaakt. “Na verschillende instructies hebben we de schat gevonden, het was een lekkere piratencake!” De kleuters vonden het heel leuk bij juf Karen, juf Aileen en juf Lynn en denken dat juf Lydie volgend jaar ook een goede juf gaat zijn. “We gaan dan leren lezen en schrijven. Mijn broer heeft gezegd dat het eerste leerjaar heel leuk is!”.