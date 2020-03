Kleuterjuf maakt teddyberenspel voor kinderen in Ranst



CVDP

23 maart 2020

20u03 0 Ranst Over heel Vlaanderen plaatsen mensen een teddybeer achter hun raam zodat kinderen op berenjacht kunnen gaan tegen de quarantaineverveling. Kleuterjuf Lynn gaf deze hype een extra dimensie met een zelfbedacht spel.

Lynn De Winter is kleuterjuf in Basisschool De Driehoek in Oelegem waar ze les geeft aan 2,5 tot 5-jarige kinderen. “We zijn een klein schooltje met een familiale sfeer en merken dat veel kinderen elkaar en de klas missen tijdens deze coronacrisis. Daarom proberen we ouders en kinderen te blijven betrekken met informatie en foto’s op de website.”

Om haar kleuters ook educatief verantwoord bezig te houden, geeft Lynn hen elke dag een leuke uitdaging. “Gisteren zag ik de beren achter ramen verschijnen en kreeg ik het idee om er een spel rond te maken.” De kinderen moeten via streepjes aanduiden hoeveel beren ze vinden en kleine opdrachten vervullen zoals springen, achteruit wandelen, een liedje zingen of een rondje draaien.

Lynn wil ook andere kindjes laten meegenieten en plaatste haar spel op een aantal Facebookgroepen van de gemeente en op een website voor kleuterjuffen. “Ik kreeg al veel positieve reacties en ook mijn kinderen waren enthousiast over hun berenjacht. Dat is leuk om te horen. Ik zal uitdagingen blijven zoeken zodat de kinderen in tijden van corona toch een groepsgevoel kunnen ervaren.”