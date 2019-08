Kermis met volksspelen in Ranst CVDP

19 augustus 2019

Dit weekend is het weer kermis in Ranst. Naast de gewone kermis kan jong en oud zich ook amuseren met de verschillende randactiviteiten.

Traditiegetrouw valt de kermis van Ranst tijdens de laatste zondag van augustus. Op vrijdag 23 augustus openen de festiviteiten met een avondmarkt met eet-en drankgelegenheden. Dit jaar zal er helaas geen keuring van de trekpaarden meer plaatsvinden. Op zaterdag kunnen kinderen zich amuseren met de jaarlijkse volksspelen in de gemeentelijke school De Knipoog. ‘s Avonds start voor de volwassenen de herbergslalom in café de Solsleutel. De kermis wordt op maandagavond afgesloten met het werpen van karamellen waar prijzen aan verbonden zijn.

Nieuw dit jaar is de eerste editie van de rommelmarkt in de Lievevrouwestraat op zondag van 10 tot 15 uur. De volksspelen voor volwassenen in café de Solsleutel, cafe Gildenhuis en Den Tablo gaan dit jaar door op maandag 25 augustus.