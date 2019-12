Inheemse bomen te koop voor de 1000 bomenactie: “Tuinen hebben een enorm potentieel in de strijd tegen klimaatverandering” CVDP

05 december 2019

14u13 0 Ranst Op zaterdag 7 december halen de deelnemers aan de 1.000 bomen actie van Regionaal Landschap de Voorkempen hun bomen op in Kapellen, Ranst en Wuustwezel.

Het Regionaal Landschap de Voorkempen lanceerde begin september deze actie om bewoners van de Kempen te overtuigen om een inheemse boom aan te planten. Door tussenkomst van het Regionaal Landschap kost een uit de kluiten gewassen exemplaar van 3 meter groot maar 20 euro per stuk. Veel promotie had de actie niet nodig, want half oktober waren er al 1.000 bomen de deur uit. “Met deze actie die aansluit bij natuur- en landschapsbehoud willen we onze werking in de kijker zetten”, zegt Ines Van Limbergen, Coördinator van Regionaal Landschap de Voorkempen.

Strijd tegen ontbossing

“Bebossing blijft één van de beste en haalbare klimaatmaatregelen”, aldus Jan de Haes, gedeputeerde voor Milieu en Natuur. “Tuinen hebben een enorm potentieel in de strijd tegen de klimaatverandering en achteruitgang van de biodiversiteit. Wel 9 procent van de ruimte in Vlaanderen bestaat uit tuinen, vandaar steunen wij de inwoners die er een boom willen planten. Kies je voor inheemse soorten, dan help je er ook de lokale fauna en flora mee.”

1258 bestelde bomen

Wie inschreef voor de samenaankoop kan nu zaterdag tussen 9u30 en 12u00 terecht op de drie centrale afhaallocaties in de Voorkempen. Kopers krijgen naast een boom, steunpaal en boomband ook een folder mee met tips om de boom juist te planten. Er werden in totaal 1258 bomen besteld. “Het succes van de actie bewijst dat het plafond nog lang niet werd bereikt,” zegt Ines Van Limbergen.”We sluiten niet uit dat we de inwoners uit de Voorkempen in de toekomst opnieuw de kans geven om via een samenaankoop plantgoed aan te kopen.”