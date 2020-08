IN BEELD: hittegolf aftrappen met plons in het water aan het Fort van Oelegem emz

05 augustus 2020

17u48 0 Ranst De zomerse temperaturen vandaag luidde de start in van mogelijk de eerste hittegolf van dit jaar. Aan het Fort van Oelegem in Ranst zochten heel wat jongeren en gezinnen met jonge kinderen De zomerse temperaturen vandaag luidde de start in van mogelijk de eerste hittegolf van dit jaar. Aan het Fort van Oelegem in Ranst zochten heel wat jongeren en gezinnen met jonge kinderen verkoeling in het water van de grachten , ook al is zwemmen daar niet toegestaan.



Wanneer de warmere dagen aanbreken, is het Oelegemse fort een populaire plek om te komen ontspannen en zwemmen. De start van de hittegolf woensdag leverde dan ook heel wat leuke taferelen op: jongeren slingerden met een koord het water in. In het koele water kirren kinderen van plezier. Ook een mama geniet van de verfrissende duik. Het is zalig zwemmen. In principe is dat wel verboden: het domein inclusief de fortgrachten zijn in privébezit.