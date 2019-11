Humanistisch Verbond organiseerde een lezing over dementie: “Het thema leeft want de zaal zat helemaal vol” CVDP

15 november 2019

16u02 1 Ranst Het Humanistisch Verbond van Ranst organiseerde gisterenavond een lezing over dementie in zaal Den Boomgaard in Broechem.

Professor Christine Van Broeckhoven sprak in haar lezing over de werking van de hersenen en het effect van verouderen op het geheugen. Ook de behandelingen en risicofactoren van dementie kwamen aan bod. “Het thema dementie leeft duidelijk bij mensen want de zaal zat helemaal vol”, vertelt organisator Jef van Tendeloo.

Het Humanistisch Verbond organiseert jaarlijks meerdere lezingen over uiteenlopende onderwerpen: “We hadden er onlangs een over de filosoof Spinoza en voor volgend jaar proberen we filosoof Maarten Boudry en viroloog Marc Van Ranst te strikken.” Naast lezingen organiseert het Humanistisch Verbond van Ranst ook wandelingen langs de fruitbomen in Broechem. “We doen dat samen met de inwoners van het asielcentrum om hen beter te leren kennen.”

Op 21 november organiseert het Humanistisch verbond ook een lezing over kankeronderzoek door wetenschappers Yamina Krossa en Damya Laoui in theater ’t Gasthuis in Wijnegem. De opbrengst van de avond gaat integraal naar het ‘VUB-Yamina Krossa Fonds’.