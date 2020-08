Hittegolf lokt zwemmers naar Fort van Oelegem: “Echt perfect met dit weer” emz

05 augustus 2020

17u39 2 Ranst De zomerse temperaturen woensdag gaven het startschot van mogelijk de eerste hittegolf van dit jaar . Woensdagnamiddag trokken heel wat zwemmers naar het Fort van Oelegem in Ranst. “Het is de enige plek in Zoersel en omstreken waar je kan zwemmen”, zeggen vriendinnen Roxaan (20) uit Malle en Eef (20) uit Zoersel. Hoewel het eigenlijk verboden terrein is, blijven de fortgrachten een hotspot om een plons te nemen.



Het is heerlijk toeven aan het Fort van Oelegem. Woensdagnamiddag legden heel wat zonnekloppers dan ook hun handdoekje neer vlak bij het water. Groepjes jongeren kwamen mondjesmaat aangefietst omstreeks half drie. Tussen het zonnen en relaxen door was een verfrissende duik meer dan welkom. “Als je erin gaat, is het even koud. Maar daarna is het zalig! Het is één van de weinige plekjes in het Antwerpse waar we nog zo rustig kunnen zwemmen”, vertelt Kaat (35). Samen met haar dochtertje Mirte (7) en het buurmeisje Marie (9) geniet ze met volle teugen van waterpret.

Ook de jeugd tekent present. Aan een koord slingeren Ward (18), Brecht (18) en Wouter (17) uit Zoersel zichzelf het water in. Daar komt af en toe zelfs een vleugje acrobatie bij kijken wanneer Brecht met een achterwaartse salto van het touw in het water springt. “Het is hier echt perfect met dit weer. Het water is vrij proper en het is hier heel rustig. We zijn hier ook in ‘the middle of nowhere’”, zegt hij. “Jammer dat we in Zoersel niet zoiets hebben. We gaan hier sowieso nog wel vaker komen”, lacht Ward.

Levensgevaarlijk én verboden

Daarbij is voorzichtigheid toch geboden. Beheerders Natuur 2000 vzw en haar Werkgroep Fort Oelegem waarschuwen al langer dat zwemmen aan het fort levensgevaarlijk is. “Er bestaat een groot risico op verdrinking door onderstroming in het water, gevaarlijke obstakels, scherpe prikkeldraad en onontplofte munitie onder water”, klinkt het.

Daarenboven zijn het forteiland, de gracht en de oever aan weide en straatkant privaat eigendom. “Het betreden van privéterrein is nog steeds strafbaar. Zwemmen aan het Fort van Oelegem is dus verboden. De politie loopt geregeld rond om dat te controleren en kan dus ook een proces-verbaal opstellen”, aldus burgemeester Johan De Ryck (N-VA).