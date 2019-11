Harmonieorkest De Nachtegaal brengt een marathonconcert voor De Warmste Week



CVDP

08 november 2019

11u33 0 Ranst Op zaterdag 21 december organiseert harmonieorkest De Nachtegaal een muzathon voor De Warmste Week. De opbrengst van dit 12 uur durende concert schenken ze aan woonzorgcentrum Zevenbergen in Ranst.

“Het is de eerste keer dat we een evenement organiseren voor de Warmste Week en we willen het meteen groots aanpakken”, vertelt organisator Koen Dewael. De Nachtegaal zal ‘s middags het concert openen en nadien zal er tot middernacht elk uur een ander ensemble optreden. “Er gaat heel gevarieerde muziek gespeeld worden. Wij brengen harmoniemuziek, maar er komen onder andere ook popgroepen, jazzgroepen en een groepje met zelfgemaakte instrumenten optreden.” Wie pauze wil tussen de muziek door, kan terecht in een tent buiten voor een gezellige babbel.

De inkom van de muzathon is gratis. “We willen geld inzamelen met de vrije bijdragen van de bezoekers en verkopen ook eten en drinken.” De hele opbrengst zal via de Koning Boudewijnstichting geschonken worden aan woonzorgcentrum Zevenbergen, dat mensen met een beperking ondersteunt.

De muzathon zal doorgaan in de concertzaal van De Nachtegaal in de Berkenlaan 7A in Ranst. Meer informatie is te vinden in het Facebookevenement.