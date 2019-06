Guy (54) uit Emblem wordt derde op ultramarathon in Australië Annelin Marien

04 juni 2019

12u35 4 Ranst 522 kilometer lopen op tien dagen, en dan nog eens een bronzen medaille binnenhalen ook: niet veel mensen doen het hem na, maar de 54-jarige Guy Goossens uit Emblem kan het op zijn palmares schrijven. Hij is sinds zondag terug uit Australië, waar hij The Track liep, de langste ultramarathon die er bestaat. “Het was een uitdaging, maar het gevoel dat je je hobby kan uitoefenen in een prachtig land en daarbij nog eens hoog eindigt, is fantastisch!”

Goede doel

Het is niet de eerste keer dat Guy zo’n uitdaging aangaat: in 2010 liep hij al de Marathon Des Sables, 250 kilometer op vijf dagen, en vijf jaar later waagde hij zich ook aan de Grand to Grand Ultra in de Grand Canyon, 280 kilometer op vijf dagen. “Die twee ultramarathons had ik al tot een goed einde gebracht, dus het was tijd voor een nieuwe uitdaging.”, zegt Guy. Hij besloot deel te nemen aan The Track, de langste ultramarathon ter wereld. Die loop je in tien dagen, waarbij je in totaal 522 kilometer aflegt: zo’n 55 kilometer per dag dus. Dat deed hij voor het goede doel: hij haalde 5000 euro binnen voor Kiwanis Symforosa, die de kinderafdeling van het H.Hartziekenhuis in Lier kindvriendelijker maken.

Self supported

De afstanden van The Track zijn enorm, maar dat was niet de enige uitdaging. “Typisch aan zo’n ultramarathon is dat je volledig self supported bent. Je moet alles zelf meenemen wat je nodig hebt om te overleven: eten, slaapzak, matje, kookgerief, enzovoort. De organisatie zorgt enkel voor water en een tent om in te slapen. Dat wil dus zeggen dat je constant met een rugzak van rond de tien kilo moet lopen!” En ook de weersomstandigheden in Australië zijn niet voor doetjes. “De temperaturen liepen soms op tot 42 graden, behoorlijk warm, dus.” (lees verder onder de foto)

Een goede training is dus onontbeerlijk. Guy trainde de laatste weken voor zijn tocht naar Australië ongeveer 125 kilometer per week, mét een zware rugzak aan. “Je moet toch vijf tot zes dagen per week trainen om die etappes aan te kunnen.” zegt Guy. “Ik loop sowieso al veel, minstens 60 kilometer per week, dus ik heb wel een goede basisconditie. Als je geen loper bent, is een jaar waarschijnlijk te kort om je voor een marathon als deze voor te bereiden. Ik ben zelf in november begonnen met de trainingen.”

Alleen in de outback

En die trainingen hebben geloond. Guy werd derde, en moest enkel twee Roemenen voorlaten. Dat is een hele prestatie, als je weet dat van de 38 deelnemers zelfs maar 18 officieel aangekomen zijn. “Door de hoge temperaturen hebben veel deelnemers moeten opgeven.” zegt Guy. “Maar ik heb zowel fysiek als mentaal weinig problemen gehad. In de twee andere ultramarathons heb ik wel soms diep gezeten, maar in Australië was ik vrij sterk. Ik ben nooit naar de dokter moeten gaan, ik ben volgens mij de enige die geen blaren heeft gehad, alles zat mee. Als je dan vooraan kan eindigen, is dat natuurlijk super! Zeker als je door zo’n prachtige landschappen in de outback van Australië loopt. Het is fantastisch om vooraan te lopen, met in de verste verte geen andere loper te bespeuren, zo alleen in de natuur. Je hobby uitoefenen in zo’n land en dan nog eens de derde plaats binnenhalen in de wedstrijd, is natuurlijk ongelooflijk!”