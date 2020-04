Grote rookpluim door brand in verf- en lakmagazijn: geen gewonden Sander Bral

20 april 2020

19u44 14 Ranst Aan de Rantsesteenweg in Ranst brak er maandagavond brand uit in een magazijn achter een woning. De verf en poederlak dat er opgeslagen stond, zorgde voor een grote zwarte rookpluim. De brandweer kon voorkomen dat de vlammen oversloegen op de woning. Niemand raakte gewond.

Aan de grens met Lier brak er maandagavond opeens brand uit bij een verf- en poederlakbedrijfje op de Rantsesteenweg. Om een nog onbekende reden ontstonden de vlammen achterin de woning, in een opslagplaats. Omdat er verf en poederlak in het magazijn stond, ontstond er een grote zwarte rookpluim die van ver te zien was.

“De brandweer adviseerde dus om ramen en deuren gesloten te houden ter preventie”, zegt Els Kusters van de lokale politiezone ZaRa. “De brandweer had de situatie snel onder controle en kon de schade beperken tot het magazijn. Niemand raakte gewond.”

De oorzaak van de brand wordt onderzocht, mogelijk ontstond ze in de oven van de lakkerij. Volgens onze informatie is er mogelijk asbest vrijgekomen bij de brand en doet de brandweer metingen in de buurt. Dat laatste werd niet officieel bevestigd.