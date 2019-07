Goede start van de zomer bij speelplein Ranst CVDP

05 juli 2019



Vandaag eindigt de eerste week van de zomerperiode van het speelplein in Ranst. Een groep gemotiveerde monitoren staat in basisschool De Knipoog klaar om kinderen op te vangen tijdens de weekdagen tussen 7.30 en 18 uur. Sinds dit jaar geldt een nieuw digitaal inschrijvingssysteem en een maximumcapaciteit en ligt de prijs iets hoger.

Volgens Stefan Oorts, verantwoordelijke van de Jeugddienst Ranst, verliep de eerste week vlot. “Op maandag en dinsdag deden we de opbouw en inkleding en vanaf woensdag konden er kinderen terecht op het speelplein”, legt hij uit. Op de eerste dag kwam er een 100-tal kinderen spelen.

Tijdens de voormiddag worden de kinderen opgedeeld in leeftijdsgroepen en in de namiddag is er een hoekensysteem waarbij ze een activiteit mogen kiezen. Olivia (8) en Lisa (6) kozen voor knutselen en Ella (9) deed mee aan een waterspel met flesjes. “Ik vind het speelplein leuk omdat we veel met water mogen spelen en omdat de monitoren tof zijn”, vertelt Ella. Het opruimen na de spelletjes vinden de meisjes minder leuk.

Met het nieuwe inschrijvingssysteem moeten ouders hun kinderen een maand op voorhand digitaal inschrijven. Het is nu nog mogelijk om tot een dag op voorhand online in te schrijven als de leeftijdsgroep niet volzet is. Deze invoering werd oorspronkelijk niet goed onthaald door de ouders, maar Stefan ziet het als een positieve evolutie. “Het afzetten van de kinderen ‘s morgens verloopt vlotter omdat er dan geen geld meer betaald moet worden”, legt hij uit. In september zal het hele systeem geëvalueerd worden met de organisatie, het bestuur en de ouders.

Naast het nieuwe inschrijvingssysteem werden ook de prijzen verhoogd en werd het maximumaantal kinderen vastgelegd op 150. Een dag speelplein kost nu 8 euro per kind en het sociaal tarief is 4 euro. “Vroeger waren er verschillende prijzen en daarom kozen we voor meer uniformiteit”, verklaart Stefan hierover. Over deze nieuwe prijs ontving hij voorlopig nog geen klachten.

Net zoals de vorige jaren zal het speelplein samenwerken met het asielcentrum in Broechem en met Zevenbergen, een centrum voor gehandicapten. Tieners van het asielcentrum kunnen na het volgen van een cursus monitor worden. Bij Zevenbergen gaan de kinderen van het speelplein op bezoek om samen met de inwoners naar de kinderboerderij en naar een toneelstuk te gaan. Hiermee wilt de organisatie inclusie en integratie bevorderen.