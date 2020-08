Gestolen wagen wordt in brand gestoken en in kanaal gedumpt: vier mensen gearresteerd CVDP

19 augustus 2020

17u25 3 Ranst Vier verdachten gooiden dinsdagavond een gestolen wagen in het kanaal in Ranst. De politie kon de daders arresteren. Ze werden vandaag verhoord.

De politie kreeg dinsdagavond een oproep over onverantwoord rijgedrag op de Oelegemsesteenweg. “De wagen reed op drie wielen, het vierde wiel was een velg”, vertelt de woordvoerder van het Antwerps Parket. “De politie volgde het spoor van schade dat de velg op de weg gemaakt had. Op het moment dat de agenten aankwamen bij de wagen, werd hij door vier mensen brandend in het water geduwd. Dat gebeurde aan de brug boven het kanaal. Het ging om een auto die gestolen was in Frankrijk.”

De politie arresteerde de twee mannen en twee vrouwen met de Franse nationaliteit. Ze werden vandaag verhoord. Eén van hen werd deze namiddag voorgeleid bij de onderzoeksrechter voor opzettelijke brandstichting. Het parket hoopt dat de daders kunnen uitgeleverd worden aan Frankrijk.