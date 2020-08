Gemeenteschool De Sleutel in Broechem opent nieuwe kleuterafdeling Caroline Van de Pol

31 augustus 2020

11u17 1 Ranst De nieuwe kleuterafdeling van gemeenteschool De Sleutel in Broechem werd zondag plechtig geopend. Voor kinderen en ouders was er ook een inkijkmoment voor de hele school.

Voor de nieuwe kleuterafdeling werden twee lokalen aangepast en opnieuw ingericht. Juf Lynn wordt juf van de 4-jarige en 5-jarige kleuters en juf Evi zal zich ontfermen over de 2,5-jarigen en 3-jarigen.

“Alle kinderen en ouders waren onder de indruk en enthousiast over de nieuwe klasjes”, vertelt juf Lynn. “Het was een heel fijne kennismaking met hun nieuwe juffen en meesters. Voor de school is het de start van een mooi avontuur met een erg geëngageerd schoolteam waar kinderen vanaf nu hun hele basisschool-carrière kunnen doorlopen.”