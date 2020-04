Gemeentebestuur Ranst start initiatieven om coronacrisis door te komen CVDP

02 april 2020

16u31 0 Ranst Enkele weken geleden werd het duidelijk dat de coronacrisis en de maatregelen die op 13 maart van kracht werden, diep ingrijpen in het dagelijks leven. Daarom startte h et gemeentebestuur van Ranst onmiddellijk een aantal initiatieven.

Binnen de administratie werden afspraken gemaakt die de dienstverlening voor de bewoners garandeerden en de veiligheid van medewerkers en bezoekers voorop stelden. De gemeenteraad van maandag 16 maart verliep digitaal, tot grote tevredenheid van alle fracties, toch wel een primeur voor Vlaanderen. De overgrote meerderheid van het personeel werkt thuis, terwijl het werk op het terrein doorloopt. Hier en daar worden zelfs extra onderhoudswerken uitgevoerd.

Ranst Helpt

Op de website Ranst Helpt kan zowel wie vrijwillig hulp aanbiedt, als wie hulp nodig heeft, terecht. Alle socio-culturele organisaties werden aangeschreven om speciale aandacht te vragen voor dit initiatief. Tot op heden gaven meer dan 50 Ranstenaren zich op als vrijwilliger, het aantal mensen dat daadwerkelijk hulp vraagt is zeer beperkt, wat goed nieuws is.

Tijdens de paasvakantie organiseert de gemeente Ranst in de zeven scholen op haar grondgebied een noodopvang voor kinderen die behoren tot één van de daarvoor in aanmerking komende categorieën. Uiteraard met inachtneming van alle maatregelen.

Het gemeentebestuur is bijzonder opgezet met de golf van solidariteit die ook Ranst overspoelt en is er ook van overtuigd dat we samen deze crisis door komen.