Gemeentebestuur Ranst plant samen met bedrijven bomen tegen klimaatopwarming

11u21 3 Ranst Gisteren overhandigde Heidi Van de Weehe aan het college van burgemeester en schepenen een boompje. Daarmee wordt de actie van BEWORA ‘2020 bomen in 2020’ extra in de aandacht gebracht.

Het gemeentebestuur vindt de actie een schitterend initiatief en gaat het ondersteunen door een terrein ter beschikking te stellen. In het najaar zal daar met de opbrengst van de door BEWORA verdeelde bomen, groen aangeplant worden. De samenwerking met BEWORA is een belangrijk signaal. Iedereen - overheid, burgers en bedrijven - moet zijn steentje bijdragen en daarvoor zal de gemeente een draagvlak creëren.

Bomencharter

Het gemeentebestuur van Ranst wil de komende jaren sterk inzetten op een nieuw ambitieus klimaatplan en het aanplanten van bomen maakt daar deel van uit. Het aanplanten van bomen is een belangrijk middel tegen klimaatopwarming, daarom besliste het college gisteren om het Bomencharter te ondertekenen. Dit is een engagement om samen met andere gemeenten in Vlaanderen zoveel mogelijk bomen aan te planten. Het streefdoel daarvan is één hectare bos per jaar aan te planten.

Het Bomencharter wordt ondertekend door de lokale besturen die samen zoveel mogelijk bomen willen bekomen in Vlaanderen tijdens de periode 2019 – 2024. Het planten van bomen vermindert de klimaatopwarming door de opname van CO2. Bovendien bieden bomen bescherming tegen de gevolgen van de klimaatopwarming zoals hitte, droogte en overstromingen. Bomen zorgen voor een betere luchtkwaliteit en ze vormen een lawaaibuffer. Ze bevorderen tevens de (geestelijke) gezondheid, de natuurbeleving en de biodiversiteit.

Vrijheid van invulling

Via het Bomencharter wordt het engagement van de lokale besturen en de partners geformaliseerd. De partijen die het Bomencharter ondertekenen streven naar samenwerking, kennisdeling en geïntegreerde communicatie op lokaal en bovenlokaal niveau. Iedereen behoudt evenwel steeds de volledige vrijheid om concrete invulling te geven aan het geformuleerde engagement. De algemene coördinatie van het project en de telling van het aantal geplante bomen verloopt via Jo Maes, een burger met een passie voor bomen.

