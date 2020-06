Gemeentebestuur Ranst maakt werk van verkeersproblemen CVDP

08 juni 2020

15u41 0 Ranst Het college van burgemeester en schepenen gaat twee studies bestellen voor het oplossen van de verkeersproblemen in deelgemeenten Ranst en Emblem. Het bestuur is ook bezig met de aanpak van de mobiliteitsproblemen in Broechem en Oelegem.

In de inwonersbevraging van 2019 kwam de bezorgdheid rond de mobiliteit en verkeersveiligheid van de Ranstenaren sterk naar voren. Het afgelopen jaar voerde de gemeente een aantal verkeersingrepen met onder andere proefopstellingen, fietsstraten, snelheidsbeperkingen en knippen van straten uit. Het college van burgemeester en schepenen gaat nu ook twee verkeersstudies bestellen om verder in te zetten op verkeersveiligheid.

Eén verkeersstudie is voor het centrum van de deelgemeente Ranst en de andere voor het centrum van Emblem en omgeving. De studies zullen suggesties bevatten en oplossingen moeten aanreiken voor de aanpak van de verkeersproblemen. “We verwachten de resultaten in het voorjaar van 2021. In samenspraak met de lokale bevolking zullen nadien concrete ingrepen worden besproken en gerealiseerd”, zegt Bart Van Loon van de dienst communicatie van de gemeente.

Zwaar verkeer uit dorpskern Broechem

Rond de verkeersproblematiek in Broechem heeft het bestuur een plan uitgewerkt waarbij het zwaar verkeer uit de dorpskern zal worden geweerd. Het zal worden omgeleid, onder andere via de Bistweg die gedeeltelijk eenrichtingsverkeer wordt. In het centrum zal een tonnagebeperking worden ingevoerd. Het plan zal worden besproken in een gemeenteraadscommissie en in september aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

“Dit plan biedt geen allesomvattende oplossing voor de verkeersproblematiek in de dorpskern van Broechem, die door de drukke gewestweg N116 wordt doorgesneden. Maar de veiligheid in het centrum, waar twee scholen zijn, zal verhogen. De aanleg van een omleidingsweg rond Broechem wordt verder onderzocht.”

Bushalte aan E34 in Oelegem

Wat Oelegem betreft gaan de gesprekken rond de realisatie van de Maasweg en een bushalte aan het op- en afrittencomplex aan de E34 verder. Na de vervanging van de brug aan de Jozef Simonslaan, zal de verdere verkeersafwikkeling van en naar Wommelgem worden bekeken. Daarbij staan de verkeersveiligheid en leefbaarheid van de dorpskern van Oelegem centraal.