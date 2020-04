Gemeente Ranst belt alle 80-plussers uit de gemeente op Annelin Marien

16 april 2020

14u49 0 Ranst De gemeente Ranst zal alle 80-plussers uit de gemeente persoonlijk opbellen. Zo wil de gemeente informeren naar hun noden en een luisterend oor bieden.

“De gemeente Ranst wil in deze coronatijden iedereen zo goed mogelijk informeren: via de website, sociale media, Hoplr,...”, klinkt het bij het gemeentebestuur. “Maar ouderen vinden vaak hun weg niet naar deze digitale kanalen. Het is ook de meest kwetsbare groep, die door de maatregelen geïsoleerd kan geraken. Daardoor kunnen ook andere noden en bezorgdheden ontstaan. Een eenvoudig telefoontje kan dan een wereld van verschil betekenen.”

Daarom besliste de gemeente Ranst om alle 80-plussers, waarvan een telefoonnummer gekend is of teruggevonden werd, persoonlijk op te bellen. Een team bestaande uit een 20-tal medewerkers van de gemeente startte met de eerste telefoontjes. “De bedoeling is om bij de 80-plussers te informeren naar hun noden en hier meteen ook een oplossing voor te zoeken. We bieden hen een luisterend oor en gaan na of we deze mensen extra ondersteuning kunnen bieden tijdens de coronacrisis. Eventuele hulpvragen geven we direct door aan ons vrijwilligersplatform Ranst Helpt.”

Meer over Ranst

samenleving

mensen

ouderen

politiek