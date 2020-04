Gemeente Ranst belt alle 80-plussers op om hulp te bieden CVDP

30 april 2020

16u49 0 Ranst Medewerkers van verschillende gemeentediensten hebben de voorbije weken zo’n 1.100 80-plussers in Ranst gecontacteerd. Uit de belactie blijkt dat de meesten onder hen goed omringd worden door familie, buren of vrienden.

Het doel van de actie was om ouderen te bereiken die moeilijk de weg vinden naar de digitale kanalen van de gemeente. Bijna dertig medewerkers van verschillende gemeentediensten gingen aan de slag en contacteerden op korte tijd zo’n 1.100 personen. Nu de belactie is afgelopen, maken ze de balans op.

“De bedoeling was om bij de 80-plussers te informeren naar hun noden en hier meteen ook een oplossing voor te zoeken”, vertelt Bart Van Loon van de Dienst Communicatie. “Tegelijkertijd wilden we hen een luisterend oor bieden en nagaan of we deze mensen extra ondersteuning kunnen bieden met ons vrijwilligersplatform Ranst Helpt. We peilden ook naar het mentaal welzijn van de mensen en boden de mogelijkheid om terug opgebeld te worden. Sommigen hebben dit dan ook gevraagd.”

Weinig vraag naar hulp

Uit de actie bleek dat de meeste 80-plussers goed omringd worden en een sociaal netwerk hebben waarop ze kunnen terugvallen, ook in deze moeilijke tijden waar sociaal contact tot een strikt minimum beperkt is. Ze krijgen meestal hulp van familie, buren en vrienden. Slechts 20 personen gaven aan dat ze hulp konden gebruiken, maar dan ging het meestal om hulp bij het poetsen en bij de boodschappen. Voor deze vragen werd direct een oplossing gezocht en gevonden.

Enthousiast

“Hoewel de hulpvraag dus eerder beperkt bleef, waren de meeste ouderen heel enthousiast dat we hen opbelden en lieten ze duidelijk blijken dat ze het telefoontje van het gemeentebestuur apprecieerden. Sommigen gaven ook aan dat ze later een tweede keer opgebeld wilden worden.”

De medewerkers konden ongeveer 270 mensen niet bereiken. Om hen toch te kunnen informeren, krijgen zij deze week een brief in de brievenbus waarin wordt nagegaan hoe het met hen gaat en of ze hulp nodig hebben. Ze krijgen dan ook alle nodige informatie door van het hulpplatform ‘Ranst helpt’.

Heb je een hulpvraag? Bel dan 03/385.38.88 of mail naar ransthelpt@ranst.be.