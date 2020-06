Fort van Oelegem vraagt respect voor natuur: “Luide muziek stoort vogels en vleermuizen” emz

27 juni 2020

13u59 0 Ranst Het Vleermuizenreservaat Fort Oelegem in Ranst vraagt passanten en bezoekers respect te hebben voor de omgeving van het fort. Daarbij maken de beheerders duidelijk dat Fort Oelegem in de allereerste plaats een vleermuizen- en natuurreservaat is. “Zwemmen in het fortdomein is levensgevaarlijk”, waarschuwen ze daarenboven.

Door het zonnige weer is het Fort van Oelegem een populaire plek om te komen relaxen of een duik te nemen in de grachten. Aangezien het einde van het schooljaar nadert, genieten ook heel wat jongeren van de mooie spot. Eigenlijk is het forteiland, de gracht en de oever aan weide en straatkant privaat eigendom. Het wordt beheerd door Natuur 2000 vzw en haar Werkgroep Fort Oelegem. Het betreden van het forteiland en de bijbehorende gracht is bij wet niet toegelaten zonder toestemming.

Desondanks blijft het fort een hotspot. En dat is niet altijd positief. “De talrijke personen die de laatste dagen spelen op het water en vaak ook luide muziek draaien, verstoren de natuur en de vele unieke water- en broedvogels. Daaronder zijn waardevolle soorten als de ijsvogel”, klinkt het bij de beheerders. Er worden heel wat overtredingen vastgesteld: sluikstort, vandalisme, illegale en gevaarlijke kampvuren bij droogte, inbraken en diefstallen.

Onderstroom

Bij goed weer wagen sommigen zich ook aan een plonsje in het water. Zowel het betreden van het fortdomein als het zwemmen in de grachten is eigenlijk levensgevaarlijk. “Er bestaat een groot risico op verdrinking, onderstroming in het water, gevaarlijke obstakels, scherpe prikkeldraad en onontplofte munitie onder water. Het ondernemen van halsbrekende klauterpartijen in bomen om in het water te springen vormt een groot risico”, klinkt het. Dat geldt ook voor rondlopen in en op het fortgebouw. “Zeker voor personen die geen kennis hebben over het terrein.”