Fietsen Gerrit Claessens uit Ranst is verkozen tot beste ‘bike service center’ Toon Verheijen

19 januari 2020

10u23 0 Ranst Fietsen Gerrit Claessens uit Ranst is verkozen tot beste ‘bike service center’ van het jaar tijdens Velofollies in Kortrijk. De BeBike Awards werden voor de tweede keer uitgereikt. Deze awards gaan op zoek naar de beste fietsenwinkel, beste bike service center, beste online bike shop en de beste bike start-up van het jaar in België.

De BeBike Awards is een organisatie van de online marktplaats voor fietsen en toebehoren Becycled.be. In de categorie van beste ‘bike service center’ was er een winnaar uit onze regio. Fietsen Gerrit Claessens uit Ranst werd daar als beste verkozen. “De service van Fietsen Gerrit Claessens gaat ver. Een stuk verder dan de meeste concurrenten”, klinkt het bij de jury. “Bovendien werken ze heel professioneel, maar zijn de eigenaars ook joviaal. Zoë Helsen en Gerrit Claessens staan aan de leiding van deze jong zaak. Hopelijk kunnen ze deze standaard volhouden de komende jaren tijdens de groei van hun onderneming.”

De winkel werd overigens ook genomineerd in de categorie van beste bike start-up, maar daarin haalden ze het net niet.