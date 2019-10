Fedasil Broechem zoekt buren om samen koffie te drinken AMK

10 oktober 2019

10u00 0 Ranst Fedasil Broechem organiseert op 20 oktober ‘Bij buren op de koffie’, en zoekt daarvoor nog geïnteresseerde buurtbewoners.

De bewoners van het asielcentrum in Broechem gaan op 20 oktober tussen 14 en 16 uur in kleine groepjes op de koffie bij de buren, om zo de buurtbewoners beter te leren kennen. Daarvoor is Fedasil Broechem nog op zoek naar buurtbewoners die graag deelnemen aan deze activiteit.

Je lust geen koffie, maar wil wel graag helpen? Het asielcentrum is ook nog op zoek naar vrijwilligers voor de vrouwenwerking, het fietsparcours, huiswerkbegeleiding voor de lagere school en kinderanimatie. Ook zoeken ze buddy’s die de bewoners helpen bij het oefenen van Nederlands. Je kan er ook telkens spullen binnenbrengen, zoals reiskoffers, rugzakken, schoenen, kledij, buggy’s, fietsen,...

Voor meer info, mail naar info.broechem@fedasil.be