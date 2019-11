Elvis leeft! En hij woont in Broechem... Caroline Van de Pol

25 november 2019

18u36 10 Ranst Nick Martinet (35) uit Broechem, beter bekend als singer-songwriter Murphy Munro, bracht zijn nieuwe single ‘Baby’s working in old blue jeans’ uit. Het rock-’n-rollnummer is het openingslied van het album ‘Time Traveller’ van producer Johan Schots.

Sinds 2015 speelt Nick onder de artiestennaam Murphy Munro. ‘Baby’s working in old blue jeans’ is zijn vierde single. “Normaal schrijf ik zelf mijn eigen nummers, maar deze single werd gemaakt door producer Johan Schots”, vertelt hij. “De nummers van het album ‘Time Traveller’ worden met behulp van digitale technieken gebracht in de verschillende muziekstijlen van de jaren ‘50 tot 2000.” Het rock-’n-rollnummer ‘Baby’s working in old blue jeans’ is het openingsnummer van de cd. Hiermee was Nick dit weekend ook te horen op Radio Minerva: “Als kind luisterde ik samen met mijn bomma en bompa naar Radio Minerva, dus ik word graag nostalgisch bij het geweldige feit dat ik er nu zelf gedraaid wordt.”

Het rock-’n-rollgehalte van mijn nieuwe single doet wellicht vele mensen denken aan mijn vroegere Elvisimitaties Nick Martinet

Karaokeavonden als Elvis Presley

Muziek maken doet Nick al zijn hele leven. “Als driejarige jongen ging ik mee met het bandje van mijn papa vertelt hij. “Mijn vader was ook dj op radio Pallieter dus ik groeide op tussen de singles en Lp’s. De geur van die grote verzameling platen op de zolder zal ik nooit vergeten.” Als twintiger imiteerde Nick met veel succes Elvis Presley tijdens plaatselijke karaokeavonden. “Mijn stem lijkt op de zijne en met het juiste kapsel en bakkebaarden, was het moderne Elvis-plaatje compleet.” Sindsdien wordt hij ook wel meer dan eens ‘de Elvis van Broechem’ genoemd. Het rock-’n-rollgehalte van zijn nieuwe single doet wellicht vele mensen denken aan die vroegere Elvisimitaties.

Van leerkracht zedenleer tot podiumbeest

In het dagelijkse leven is Nick leerkracht zedenleer op PIVA in Antwerpen, maar tijdens de weekends vind je hem terug op het podium. Hij treedt geregeld op tijdens evenementen en festivals in Vlaanderen en Nederland. “Het is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby geworden, want ik werk voltijds als leraar. Toch blijf ik het leuk vinden om alleen op het podium te staan met een groot publiek voor mij.” Nicks laatste single is een rock-’n-rollnummer maar meestal maakt hij meer rustige muziek. “Ik probeer persoonlijke en diepgaande teksten in mijn nummers te steken, zodat mensen er iets aan hebben. Inspiratie haal ik uit mijn dagelijkse leven en bij de leerlingen waar ik les aan geef.”

