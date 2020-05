Eethuis Antonio viert 25ste verjaardag: “We zullen coronacrisis wel overleven door afhaalservice en trouw publiek” Kristof De Cnodder

04 mei 2020

17u10 1 Ranst Eethuis Antonio uit Oelegem mag dit jaar 25 kaarsjes uitblazen. Momenteel overschaduwt de coronacrisis het jubileum, maar uitbaters Antonio Gil Mouriño (51) en Christel Van Looy (55) willen daar niet te veel over mopperen. “Onze afhaalservice draait goed en onze zaak zal dit wel overleven”, maakt het Spaans-Belgische koppel zich sterk.

Antonio en Christel begonnen in 1995 in de Vlotstraat met een frituur en al snel gingen ze ook Spaanse specialiteiten – zoals paella, zarzuela, tapas en gamba’s - verkopen. In 2016 verhuisden ze naar een nieuw en iets groter pand op het Torenplein. “We zijn trots op het feit dat we intussen al een kwarteeuw bezig zijn”, vertellen de zaakvoerders. “Bedoeling was dat we onze 25ste verjaardag een heel jaar door zouden vieren. We wilden onze vaste klanten op hun eigen verjaardag bij ons aan tafel trakteren op een gratis maaltijd, maar door de coronamaatregelen kan dat al een paar weken niet. We zijn weliswaar van plan om de actie te hervatten wanneer we onze verbruikszaal weer mogen openen.”

Intussen zetten Antonio en Christel volop in op afhaalmaaltijden. “Dat loopt goed, we mogen dus niet klagen. We hebben er alle vertrouwen in dat we de huidige crisis zullen overleven. We hebben het voordeel dat we geen personeel vast in dienst hebben en in de voorbije 25 jaar bouwden we een trouw publiek op. Nu maar hopen dat we die mensen snel weer kunnen ontvangen in onze zaak”, besluiten Antonio en Christel.

www.eethuisantonio.be