Eerste hulp bij overspel: Sofie (35) lanceert op valentijn online hulpprogramma om relaties na verraad weer gezond te maken CVDP

10 februari 2020

19u12 0 Ranst Sofie De Bleser (35) uit Ranst lanceert vrijdag het eerste Belgische onlineprogramma om relaties weer gezond te maken na verraad. De kennis van het jarenlang begeleiden van koppels als relatiecoach goot ze samen met haar eigen relatie-ervaringen tot een reeks van video’s. Hiermee wilt ze koppels met vertrouwensproblemen helpen zonder dat ze hiervoor naar een relatietherapeut moeten gaan.

Het hulpprogramma bestaat uit een e-book en uit een reeks met video- en audiofragmenten, samenvattingen en een werkboek. “Met het e-book kunnen mensen met behulp van concrete vragen voor zichzelf uitzoeken of het de moeite is om de relatie voort te zetten”, vertelt Sofie. “Het boek is ook nuttig voor alleenstaanden met een geschonden vertrouwen. Het geeft hen het geheim van herstel van vertrouwen en het werkt ook geruststellend.”

Ik heb in verschillende relaties te maken gekregen met verraad. Mijn ergste ervaring was toen ik vijf maanden zwanger was en door mijn partner op straat werd gezet. In mijn e-book vertel ik over hoe ik dat beleefde Sofie De Bleser

Grote drempel

Wanneer koppels kiezen om hun relatie voort te zetten, kunnen ze met de video’s en audio’s leren om elkaar terug te vertrouwen. ”In tien video’s geef ik hen concrete tips om hun relatie te redden. Ze kunnen deze thuis bekijken in een veilige omgeving. Ik merkte als relatiecoach dat partners vaak niet mee wilden komen en wil die drempel met dit onlineprogramma verkleinen.”

Sofies hulpprogramma is geschikt voor verschillende soorten relaties en verschillende vormen van verraad. “Zowel ernstig verraad als klein verraad kunnen grote schade aanrichten. Verraad is een breed begrip. Het kan gaan over vreemdgaan, maar ook over bijvoorbeeld verwaarlozing, wrok koesteren of beloftes niet nakomen. Verraad kan voorkomen tussen alle soorten relaties, ook die met familieleden of vrienden. Een dochter kan zich bijvoorbeeld verraden voelen omdat haar mama vertrouwelijke informatie over haar deelt met vriendinnen.”

Eigen ervaringen

Sofie haalde kennis uit haar jarenlange ervaring als lifecoach en uit haar eigen ervaringen. “Ik heb in verschillende relaties te maken gekregen met verraad. Mijn ergste ervaring was toen ik vijf maanden zwanger was en door mijn partner op straat werd gezet. In mijn e-book vertel ik over hoe ik dat beleefde en hoe ik heb leren omgaan met een geschonden vertrouwen. Ik leer mensen met hele concrete tips om na zo’n negatieve ervaring toch opnieuw anderen te vertrouwen.”

Het e-book kan sinds vandaag gedownload worden via de website van Sofie. Het onlineprogramma zal vanaf vrijdag beschikbaar zijn. “Het e-book kost 27 euro en het onlineprogramma krijg je voor 375 euro. Op mijn website www.lifecoachsofie.be vind je ook een gratis blog met tips om vertrouwen terug op te bouwen na een vertrouwensbreuk.”