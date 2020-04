Eén jaar na moord op kleine Daniël (9) in asielcentrum: “Grondig onderzoek loopt nog” Sander Bral

24 april 2020

10u03 1 Ranst Een jaar geleden werd het lichaam van de negenjarige Daniël aangetroffen op de terreinen van Fedasil in Broechem (Ranst). In het onderzoek naar zijn verdwijning en dood konden snel vijf verdachten opgepakt worden. De twee hoofdverdachten van 19 en 21 jaar zitten nog steeds vast op verdenking van gijzeling en moord. Het parket liet vrijdag weten dat het onderzoek nog steeds loopt en dat er verschillende deskundigen zijn aangesteld.

Een verschrikkelijke gebeurtenis in het asielcentrum van Fedasil in Broechem eind april 2019. Het Palestijnse jongetje Daniël werd dood aangetroffen nadat hij twee dagen vermist werd in het sowieso al omstreden opvangcentrum. Kwaad opzet was meteen duidelijk en de speurders konden snel vijf verdachten in beeld brengen, drie Palestijnen van 22, 25 en 35 jaar die ook in het asielcentrum woonden en twee Palestijnen die erkend waren als politiek vluchteling en in Antwerpen woonden.

Dreigbericht

Het zijn die twee hoofdverdachten van 19 en 21 jaar die in verband gebracht kunnen worden met een dreigbericht via Whatsapp naar de familie van Daniël. “100.000 euro of je ziet Daniël niet levend terug”, was er in het bericht te lezen. De twee mannen zouden het gsm-toestel hebben geleverd en de Britse simkaart waarmee het bericht verstuurd is. De afpersing zou met achterstallige schuld aan mensenhandelaars te maken hebben.

De drie andere verdachten zijn intussen terug vrijgelaten. Meteen na de moord eiste Daniëls oom de sluiting van het asielcentrum en bij de begrafenis reageerde Daniëls moeder ook voor deze krant. Nu, een jaar na de feiten, benadrukt het parket van Antwerpen dat het onderzoek nog volop bezig is.

Deskundigen

“De onderzoeksrechter heeft verschillende deskundigen aangesteld, waarvan enkele verslagen nog op komst zijn”, klinkt het bij het parket. “Het moraliteitsonderzoek wordt momenteel uitgevoerd. Daarnaast is er een internationaal rechtshulpverzoek in uitvoering.