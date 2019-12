Een gemeentehuis buiten het centrum? CD&V/WIJRanst zegt neen



18 december 2019

16u48 0 Ranst Tijdens de vorige legislatuur werkte CD&V/WIJRanst mee aan een voorstel voor de vernieuwing van alle gemeentelijke gebouwen. Het huidige bestuur van N-VA en Groen wil de diensten van het gemeentehuis en het OCMW nu echter uit het centrum verhuizen naar een nieuwe locatie aan de Van de Nestlaan. CD&V/WIJRanst is hiermee niet akkoord en vraagt het bestuur om de plannen en ideeën uit de vorige legislatuur niet zomaar in de vuilnisbak te kieperen en de juiste prioriteiten te stellen.

Het Ranstse bestuur wil de gemeentelijke administratie en de OCMW-diensten in de komende jaren onderbrengen in de loodsen in de Van de Nestlaan. Het huidige gemeentehuis in het centrum van Broechem zal men verbouwen tot een politiekazerne voor de politiezone Zara met hoge afsluiting ter bescherming van het materiaal en wagenpark. Deze plannen zijn terug te vinden in de meerjarenplanning die werden voorgesteld op de gemeenteraad van maandag 16 december.

Leefbare dorpskernen

CD&V/WIJRanst gaat niet akkoord met dit voorstel. “Voor ons is een gemeentelijke administratie in het centrum essentieel om tot leefbare dorpskernen te komen. Er zijn verschillende aspecten waar volgens ons te weinig rekening mee wordt gehouden: een goede bereikbaarheid voor alle inwoners, de bijdrage voor een leefbaar en veerkrachtig dorp als polyvalente infrastructuur, het gemeentehuis als vertrouwde ontmoetingsplaats, het zorgen voor een kleinere afstand tussen bestuur en Ranstenaren.”

“Gooi de plannen om”

CD&V/WIJRanst is constructief en schiet een verhuis van alle diensten naar de Van de Nestlaan niet volledig af. “Wij vragen de huidige bestuursploeg om het werk van het vorige gemeentebestuur niet zomaar naar de vuilbak te verbannen. Wij stellen voor om de oefening om te gooien. Verhuis niet het gemeentehuis, maar de politiegebouwen naar de site aan de Van de Nestlaan. Politiediensten vereisen aangepaste gebouwen voor hun gespecialiseerde organisatie, vragen meer ruimte om hun wagenpark veilig te parkeren en onderhouden, een gespecialiseerde opslag voor gevaarlijk materiaal en wapens.”

“Een degelijk politiegebouw buiten het centrum biedt de kans om tot een sterk uitgebouwd gemeentehuis ín het centrum te komen. Voor CD&V/WIJRanst betekent een juiste locatie van de gemeentelijke diensten een versterking van de gemeente, ook met het oog op de toekomst.”