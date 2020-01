Duivenmelker vordert 200.000 euro voor diefstal van kampioen Iron Lady Ellie Patrick Lefelon

20 januari 2020

12u37 6 Ranst Een duivenmelker uit Ranst eist een schadevergoeding van 701.000 euro van drie Roemeense dieven die vijftig van zijn duiven zouden gestolen hebben. Zijn topduif, Iron Lady Ellie, wordt maar liefst op 200.000 euro geschat. De drie Roemenen zeggen niets met de diefstal te maken te hebben.

Wie de naam Frans Bungeneers laat vallen in het internationale duivencircuit, heeft meteen alle aandacht. De politieman uit Ranst hoort tot de wereldtop. Zijn duiven kapen de hoofdprijzen weg op den “Barcelona”, zowat de klassieker in de langeafstandsvluchten. Voor de jonge duiven die hij kweekt met die kampioenen komen buitenlandse klanten naar Ranst afgezakt.

Toen Frans Bungeneers op 14 november 2016 ‘s morgens zijn duiven wilde verzorgen, bleken de hokken voor de helft leeggeroofd. Een vijftigtal duiven waaronder zijn drie kampioenen Iron Lady Ellie, Lily en Petra waren spoorloos. De dieven hadden zelfs zijn fiets en de duivenmanden meegepikt om hun buit naar de klaarstaande auto verderop in de straat te vervoeren.

De diefstal kreeg veel weerklank in het internationale duivenwereldje. De tips stroomden binnen bij Bungeneers zelf, en ook bij de politie. Telkens kwamen drie dezelfde Roemeense namen terug: Vasile P., Petru-Ionel C. en Vasile O.

De Roemeense politie deed huiszoekingen bij de drie verdachten. De duiven van Bungeneers bleven spoorloos maar de politie vond wel duiven die enkele weken eerder in Nederland waren gestolen. Eén verdachte had ook duiven in zijn bezit die in 2012 waren verdwenen bij een kweker in Lokeren.

Op telefoontaps was te horen dat de drie Roemenen ongerust waren na de huiszoekingen. “Je hebt de duiven toch op tijd verhuisd”, vroeg één van de verdachten aan zijn collega. Die antwoordde dat er niets is gevonden.

Volgens de advocaat van duivenmelker Frans Bungeneers loopt de schadenota hoog op omdat het kweekprogramma door de diefstal overhoop werd gehaald. De jongen van kampioenen brengen veel geld op. Dat verklaart waarom een duif als Iron Lady Ellie op 200.000 euro wordt gewaardeerd.

De procureur overliep de bewijslast. Vasile O. was in België op het moment van de diefstal. “Vasile O. was een telefoon-kameleon. Hij belde met vijf verschillende toestellen en acht verschillende telefoonnummers. Alleen de nacht van de diefstal zelf bleven zijn telefoons muisstil”, zei de openbare aanklager.

Een Roemeense getuige beweerde dat hij twee van de gestolen “Bungeneers-duiven” in het hok van de tweede verdachte had gezien. De andere verdachten hadden ook duiven van eerdere diefstallen in hun bezit.

Voor de procureur zijn er genoeg aanwijzingen van schuld, hoewel geen enkele duif van Bungeneers is teruggevonden. Zij vorderde voor elk van de verdachten 2 jaar cel en een geldboete.

DNA-stalen

Eerste verdachte Vasile P. verdedigde zichzelf. Hij was speciaal vanuit Roemenië naar Antwerpen gekomen om de rechter van zijn onschuld te overtuigen. Hij had aan de telefoon wel over de diefstal bij Bungeneers gesproken maar dat nieuws ging dan ook als een lopend vuurtje rond in het duivencircuit. De man werd door de speurders als mogelijke opdrachtgever gezien maar daar zijn volgens hem geen bewijzen van.

Ook de tweede verdachte Petru-Ionel C. bij wie duiven van diefstallen in Nederland waren gevonden, vroeg de vrijspraak. “Tijdens de huiszoeking zijn DNA-stalen genomen en vergeleken met het DNA van de gestolen duiven van Bungeneers. Er was geen gelijkenis. De smoking gun van deze diefstal is nooit gevonden, ondanks het uitgebreide onderzoek”, concludeerde meester Koslowski.

Tot slot nam advocaat Ben Crosiers het woord voor derde verdachte Vasile O. “Deze man stamt zelf uit een familie van succesvolle duivenkwekers in Roemenië. Waarom zou hij dan elders duiven gaan stelen? De procureur denkt dat de duiven van Bungeneers werden gestolen om er jonge kampioenen mee te kweken. Als dat de bedoeling was, waarom heeft men die duiven dan niet bij de huiszoekingen gevonden? Mijn cliënt Vasile O. biedt zelf duiven te koop aan: 250 euro per stuk en mét ring! Dat kunnen de duiven van Bungeneers dus niet zijn. Mijn cliënt verdient de vrijspraak.”

Niet verzekerd

De advocaten van de verdachten vechten ook de hoogte van de schadevergoeding van 701.000 euro aan. “Als die duiven zoveel waard waren, waarom was meneer Bungeneers dan niet verzekerd voor zijn volledige duivenbestand”, klonk het.

Daar had slachtoffer Frans Bungeneers een goede uitleg voor. “Verzekeringen vinden de risico’s en de kans op fraude te hoog. Duiven kunnen niet terugkeren van een langeafstandsvlucht door een ongeval of door het slechte weer. Mijn cliënt was gedeeltelijk verzekerd maar heeft welgeteld 900 euro terugbetaald gekregen”, aldus de advocaat van Bungeneers.

De rechtbank doet uitspraak op 3 februari.