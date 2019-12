Drie ongevallen op E34 naar Antwerpen op halve dag tijd: chauffeurs uit Retie (55) en Oud-Turnhout (26) overlijden ter plekke Sander Bral

04 december 2019

10u28 74 Ranst Drama op de E34 tussen Turnhout en Ranst woensdagochtend. Tot twee keer toe reed een bestuurder in op de straat van een file richting Antwerpen. Beide chauffeurs knalden tegen een vrachtwagen en overleefden de inslagen niet. Het gaat om een 55-jarige man uit Retie en een 26-jarige man uit Oud-Turnhout. Eerder de dag gebeurde er ook al een zwaar accident op de E34, een bestuurder moest zwaargewond afgevoerd worden.

De malaise op de E34 tussen Turnhout en het knooppunt met de E313 in Ranst begon woensdagochtend rond half zeven al, wanneer een vrachtwagen en een personenwagen botsten ter hoogte van Zoersel. De chauffeur van de wagen kwam gekneld te zitten in zijn voertuig en moest door de brandweer bevrijd worden. Hij werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis.

Drie uur later was dat ongeval al afgehandeld door de hulpdiensten, maar er stond nog steeds een file richting Antwerpen tot Oelegem (Ranst). Daar reed een trucker in op de staart van de file, pal op een andere vrachtwagen. De cabine van zijn truck werd verbrijzeld, de man stierf ter plekke. Het gaat om een 55-jarige man uit Retie die voor een houthandel uit Arendonk op de baan was.

Derde ongeval

Omdat de fotogrammetrie van de federale wegpolitie ter plaatse moest komen om de precieze oorzaak te onderzoeken en omdat het om een zeer zwaar accident ging, duurde de afhandeling van dat ongeval langer dan het eerste ongeval. Opnieuw drie uur later stond de file richting Antwerpen er nog steeds. Opnieuw in Oelegem, knalde opnieuw een chauffeur achterin de file op een vrachtwagen.

Laagstaande zon

Het ging om een bestelwagenchauffeur uit Oud-Turnhout deze keer. De man was nog maar 26 jaar, ook hij overleefde de klap niet. De twee dodelijke ongevallen gebeurden vlakbij elkaar. Het is niet duidelijk waarom de chauffeurs niet op tijd konden remmen voor de file. Mogelijk speelde de laagstaande winterzon woensdag een verblindende rol maar dat werd niet officieel bevestigd.

Rond vier uur in de namiddag was ook het tweede dodelijk ongeval afgehandeld. Omrijden vanuit Nederland via de E19 is niet meer nodig maar de file heeft zich intussen verplaatst naar de aansluitende E313 richting Antwerpen.