De Ronde tegen Corona: zo geweldig waren jullie! Gabrielle Maari

06 april 2020

16u23 0 Ranst Overweldigend! Dat waren jullie zondag tijdens de Ronde tegen Corona. Bijna 17.000 inzendingen kregen wij binnen, vol warme boodschappen en leuke acties. De helikopter kon het gewoon niet meer bijhouden en moest daarom heel wat mensen teleurstellen. Daarom maken wij nog één keer een selectie. Voor alle beelden kunnen jullie Overweldigend! Dat waren jullie zondag tijdens de Ronde tegen Corona. Bijna 17.000 inzendingen kregen wij binnen, vol warme boodschappen en leuke acties. De helikopter kon het gewoon niet meer bijhouden en moest daarom heel wat mensen teleurstellen. Daarom maken wij nog één keer een selectie. Voor alle beelden kunnen jullie hier terecht. On-ge-loof-lijk bedankt, Vlaanderen!

“Oma en opa zitten al 2,5 week in quarantaine, omdat ze geveld zijn door het coronavirus. We hopen dat we ze met deze foto kunnen verrassen”, aldus de familie Heyrman uit Kontich.

“Zulke helden zien we zelden", zegt de 12-jarige Noah-Christ Haerbos uit Zandhoven. Om hen te bedanken maakte ze deze ‘schilderingen' op straat.

Tijs Van Look en zijn familie willen vanuit Ranst iedereen in deze moeilijke tijden veel succes wensen.

“A paprika a day keeps corona away”, aldus Steven Van Nuffelen uit Wommelgem.

Nog in Wommelgem wil de voetbalvereniging Club of Pioneers iedereen steunen in het gevecht tegen COVID-19. Daarom leggen ze de shirts van de oudste voetbalclubs uit verschillende landen in de vorm van een hart.

Ook Lore Oorts en haar paardjes uit Wommelgem willen iedereen een hart onder de riem steken.

Vanuit Mortsel wil Wendy Dure met haar zelfgemaakte plakkaat vooral alle zorgverleners bedanken. Ze heeft daarbij één boodschap: samen staan we sterk.

Volgens Nancy Vervoort uit Mortsel blijft ook de paashaas in zijn kot. Conclusie: dan kan iedereen dat maar beter doen.

In Mortsel houden ze precies van verkleedpartijtjes. ‘Hond’ Patrick Jacobs wil samen met zijn - euh ja, hond - zijn respect betuigen aan alle hulpverleners.

Deze drie jongens uit Hove willen iedereen die zijn of haar steentje bijdraagt in de strijd tegen het coronavirus heel erg bedanken.

Deze kinderen uit Boom vonden het dan weer een leuk idee om hun ramen te beschilderen. Zo ziet de wereld er net iets kleurrijker uit.