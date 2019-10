De Klaverhoeve moet na 45 jaar sluiten Annelin Marien

11u34 20 Ranst Restaurant De Klaverhoeve staat al 45 jaar in de Klaverstraat in Emblem, maar heeft donderdag de deuren definitief moeten sluiten. De eigenaar verhuurde het restaurant als handelspand, maar dat bleek niet volgens de regels, omdat het gebouw in agrarisch gebied staat. De uitbaters, die De Klaverhoeve al acht jaar runnen, zagen zich genoodzaakt het restaurant te sluiten. Volgens de gemeente ligt de zaak anders, en hebben de uitbaters zonder vergunning allerlei zaken bijgebouwd.

Wouter Bollansée en zijn vrouw Elke Verheyden postten donderdag een filmpje op de Facebookpagina van De Klaverhoeve om de sluiting van het restaurant aan te kondigen. “Acht jaar geleden hebben mijn vrouw en ik de uitbating van het restaurant overgenomen.”, vertelt Wouter Bollansée. “Wij hebben toen een handelsovername gedaan, en een handelshuurovereenkomst getekend met de verhuurder. Voor ons leek er geen vuiltje aan de lucht. Anderhalf jaar geleden kregen we opeens een PV van de politie van Ranst in de brievenbus: er mocht geen horeca uitgeoefend worden, het gebouw was daar niet voor vergund.”

Onbegrijpelijk dat de gemeente een negatief advies heeft gegeven: we hebben een groene tuin waar kinderen kunnen spelen, we werkten met lokale producten zoals appelsappen van Notelteirs, en hadden zelfs ons eigen bier Trifolium Tripel. Allemaal troeven voor de gemeente die nu verdwijnen Wouter Bollansée

Agrarisch gebied

“We hebben toen meteen de verhuurder gecontacteerd: hij was blijkbaar toch op de hoogte, ook al stond dat niet in het contract. Maar hij had de minste ambitie om dat te proberen reguleren. Wij hebben dat wel gedaan: we hebben er meteen een advocaat bijgeroepen, en 15.000 euro in een procedure gestoken. Toch heeft de provincie, op advies van de gemeente Ranst, beslist dat er geen horeca mag uitgeoefend worden, want De Klaverhoeve staat in agrarisch gebied.”

Donderdag hebben Wouter en Elke De Klaverhoeve dus definitief gesloten. “Dit heeft zware gevolgen voor ons, want wij hebben hier acht jaar lang iets proberen opbouwen. Wij begrijpen de beslissing van de provincie en de gemeente niet: er is al 45 jaar horeca geweest in De Klaverhoeve, en al acht jaar betalen wij daar belastingen voor als handelszone. Maar er illegaal verder uitbaten, dat doen wij niet. Onbegrijpelijk dat de gemeente een negatief advies heeft gegeven: we hebben vlak bij een fietsknooppunt als toeristische trekpleister, een eigen parking en een groene tuin waar kinderen kunnen spelen, we werkten met lokale producten zoals appelsappen van Notelteirs, en hadden zelfs ons eigen bier Trifolium Tripel. Allemaal troeven voor de gemeente die nu verdwijnen. Er zijn genoeg elementen waardoor het advies van de gemeente anders had kunnen zijn, waardoor De Klaverhoeve misschien definitief gedoogd had kunnen worden.”

Omgevingswerken

Volgens de gemeente Ranst liggen de zaken anders. Burgemeester Johan De Ryck (N-VA): “Wij hebben nooit besloten dat de uitbaters het restaurant moesten sluiten. Wat wél het probleem is, is dat zij zonder vergunning onder andere een parking, terrassen, een petanquebaan, enzovoort hebben aangebouwd. Daar is een klacht over gekomen. De uitbaters hebben daar dan een regularisatie voor gevraagd, maar die hebben wij geweigerd, omdat die omgevingswerken in agrarisch gebied zijn uitgevoerd. Wij kunnen daar niet omheen, dat is nu eenmaal de wet. Als de uitbaters zich eerst hadden geïnformeerd over die werken, was dit niet gebeurd. Het restaurant op zich is zonevreemd, dus mag er in principe staan, maar bijbouwen zonder vergunning, mag niet.”