De bib van Ranst geeft kunstworkshops tijdens de Jeugdboekenmaand CVDP

25 februari 2020

15u15 0 Ranst De bibliotheek van Ranst organiseert tijdens maart verschillende activiteiten ter gelegenheid van de Vlaamse Jeugdboekenmaand. Het thema van dit jaar is kunst. Tijdens verschillende workshops op woensdagnamiddag leren kinderen hoe het is om kunstenaar te zijn .

Voor de Jeugdboekenmaand nodigt de bib van Ranst klassen uit om deel te nemen aan een quiz rond kunst. Er worden ook kunstworkshops georganiseerd op woensdagnamiddag en er is een tentoonstelling van de kinderen van de Kunstacademie van Broechem. De Jeugdboekenmaand wordt afgesloten met een voorstelling van de film ‘Erik of het kleine insectenboek’ op vrijdagavond 3 april.

De Verhalenweverij leest voor

In samenwerking met De Verhalenweverij start de bib ook met het voorlezen aan kinderen van vier tot twaalf jaar. “De Verhalenweverij leest al voor in het asielcentrum van Broechem, maar vanaf nu zullen die kinderen daarvoor eenmaal per maand op woensdagnamiddag naar de bib komen. Alle andere kinderen kunnen hier ook aansluiten”, vertelt bibliothecaris Joris Van Leuven.

Met 4000 actieve leden is de bibliotheek van Ranst erg in trek. “Het aantal ontleningen is het hoogste in tien jaar. Het lijkt er op dat bibliotheken terug populairder worden. De bib vult nu nieuwe taken in zoals bijvoorbeeld studenten die er komen studeren. Dat trekt terug meer mensen aan”, legt de bibliothecaris uit.