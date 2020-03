Crisisicentrum bezorgt 600 mondmaskers aan gemeente Ranst CVDP

25 maart 2020

16u53 3 Ranst Thuiszorg Ranst deed vorige week een oproep naar mondmaskers. Het crisiscentrum van de Vlaamse overheid beantwoordde die oproep gisteren met een pakket van 600 maskers.

Thuiszorg Ranst vroeg om meer mondmaskers zodat haar medewerkers voldoende beschermd blijven bij het geven van gepaste thuiszorg tijdens de coronacrisis. Het gaat om de medewerkers van de dienst voor gezinszorg en de zorgpoetsmedewerkers. Aan buurtbewoners werd gevraagd om mondmaskers of wegwerphandschoenen op overschot te bezorgen bij het OCMW in Oelegem en bij het gemeentehuis in Broechem.

“Een aantal mensen brachten mondmaskers of zijn bezig met er te maken”, vertelt burgemeester Johan de Ryck. “We hebben gisteren gelukkig ook een pakket met 600 maskers van het crisiscentrum aangekregen. Op dit ogenblik hebben we er daarmee voldoende.”

