Code geel voor brandgevaar in Vrieselhof: “We zijn waakzaam en vragen om voorzichtig te zijn” CVDP

04 augustus 2020

13u08 0 Ranst Het natuurdomein Vrieselhof in Ranst heeft code geel voor brandgevaar gekregen vanwege de stijging van de temperaturen. Wandelaars worden aangemaand om er voorzichtig te zijn.

Het provinciaal groendomein Vrieselhof ligt in de vallei van het Groot Schijn aan de grens tussen Antwerpen en de Kempen. Op de Facebookpagina van het natuurpark werd deze ochtend de nieuwe code geel voor brandgevaar aangekondigd. “Wij volgen het codesysteem dat is uitgeschreven door Natuur en Bos. Momenteel is het code geel, maar met de aangekondigde hittegolf zullen ze waarschijnlijk snel opschalen”, vertelt Anouche De Keyzer, Communicatieverantwoordelijke bij Provincie Antwerpen.

Momenteel geldt code geel enkel voor de provincies Antwerpen en Limburg. Dat betekent dat de natuur droger begint te worden, waardoor het risico op een natuurbrand groter wordt. Wandelaars worden geadviseerd om voorzichtig te zijn en de brandweer is waakzaam. Deze waarschuwing heeft betrekking op alle bos- en natuurgebieden van Natuur en Bos gelegen in de provincie, waaronder ook De Kalmthoutse Heide, Het Peerdsbos in Brasschaat, Merksplas Kolonie en Zoerselbos. De volledige lijst vind je hier.

Bij een stijging naar code oranje is de brandweer extra waakzaam en zijn de brandtorens overdag bemand. Er wordt gevraagd om kinderen niet zonder toezicht in de terreinen te laten. Bij code rood is er een extreem hoog brandgevaar en wordt de toegang tot het gebied afgeraden om veiligheidsredenen. De brandweer zet dan ook extra mankracht in.