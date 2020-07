Buurt verzet zich tegen groot bouwdossier, liefst 1.000 bezwaarschriften ingediend: “Impact op natuur, rust en verkeer is catastrofaal” Caroline Van de Pol

03 juli 2020

18u06 0 Ranst De gemeente Ranst beslist begin juli over de goedkeuring van een grootschalig bouwdossier in deelgemeente Broechem. Het dossier is omstreden: buurtbewoners vechten voor het behoud van hun landelijke dorp en dienden daarom vrijdag niet minder dan 1.000 bezwaarschriften in.

Op de rand van het dorpscentrum in Broechem plant ontwikkelaar Retrabouw 43 appartementen en 7 eengezinswoningen. Het gemeentebestuur vaardigde een gunstige principebeslissing uit voor de ontwikkeling. Tijdens het openbaar onderzoek keurde het bestuur ook een uitzonderlijke aanpassing van de rooilijn goed ten voordele van de bouwpromotor. De geplande ontwikkeling, alsook de houding van de coalitie (N-VA & GROEN), lokken protest uit.

Sommige Ranstenaren zien in dit dossier een zoveelste voorbeeld van een toenemende bouwhysterie. In hun strijd voor het behoud van de leefbaarheid en karakter van het fruitdorp, hebben de bewoners zich verenigd in een actiecomité. “Bij de start van de legislatuur stelde de burgemeester dat hij pas echt tevreden is als hij de verstedelijking kan tegenhouden en het groene landelijke karakter van Ranst kan behouden. We hopen dat hij alsnog deze eerder gemaakte verkiezingsbelofte nakomt.”

Door totaal onnodig wooncapaciteit aan een zeer hoge bouwdichtheid te creëren, wordt niet enkel het landelijke karakter van ons dorp vernietigd, ook de impact op natuur, rust en verkeer is catastrofaal Actiecomité

Woonbehoefte

Volgens het comité is het een raadsel waarom de huidige coalitie hoogbouw stimuleert in wijken die uitsluitend gekenmerkt worden door groen en eengezinswoningen. “Uit een recente woonbehoeftestudie in opdracht van het gemeentebestuur blijkt dat de bevolking in Ranst elk jaar toeneemt met 108 personen. Op basis van de studie is er jaarlijks nood aan 10 bijkomende woningen voor Broechem. Recent vergunde projecten in het dorpscentrum voorzien al 60 appartementen. Dit betekent dat de woonbehoefte voor de volgende 6 jaar nu reeds is ingevuld.”

Het college nam recent een principiële beslissing om de zeven eengezinswoningen van het project niet te zullen vergunnen om hiermee het aantal wooneenheden te reduceren. Deze intentie verandert volgens het actiecomité echter niets aan de kern van de zaak. “Door totaal onnodig wooncapaciteit aan een zeer hoge bouwdichtheid te creëren, wordt niet enkel het landelijke karakter van ons dorp vernietigd, ook de impact op natuur, rust en verkeer is catastrofaal. Wij hopen dat het luide signaal van meer dan 700 Broechemnaren niet in dovemansoren valt en dat er een onmiddellijke ommezwaai komt in het bouw- en ruimtelijke ordeningsbeleid.”

We willen de groene gebieden vrijwaren en zoeken naar een balans tussen wat een wijk aan kan en het spaarzaam omspringen met bouwgrond Luc Redig, schepen van Ruimtelijke Ordening

Spaarzaam met bouwgrond

“Het college zal zeker rekening houden met de ingediende bezwaarschriften”, vertelt Luc Redig, Schepen van Ruimtelijke Ordening (GROEN). “De argumenten van die mensen zoals onder andere leefbaarheid en het mobiliteitsvraagstuk zullen wij uiteraard meenemen in de beoordeling van het project. We zullen een advies geven nadat het openbaar onderzoek is afgerond en we het advies van de stedenbouwkundige ambtenaar hebben.”

Volgens Luc Redig wordt er met het project zuinig omgegaan met de beschikbare bouwgrond. “We willen de groene gebieden vrijwaren en zoeken naar een balans tussen wat een wijk aan kan en het spaarzaam omspringen met bouwgrond. Wat we bijvoorbeeld niet willen zijn eengezinswoningen met een grote tuin. We kijken naar wat het beste is voor de toekomst.”