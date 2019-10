Bus daagt weer niet op: Lander (16) verplicht om twee uur naar school te wandelen Annelin Marien

20u41 46 Ranst Vorige week nog kwam Yasmine (uit Grimbergen) in de krant met hetzelfde probleem: ze ging met haar paard naar school omdat de bus alweer niet was komen opdagen. Maar ook in Oelegem zijn er problemen met de bussen van De Lijn. Voor Leen De Wachter is de maat vol: haar dochter moet elke dag om half 6 opstaan om op tijd op school te geraken, en haar zoon moest dinsdag nog twee uur naar school stappen omdat zijn bus opnieuw afgeschaft was. “En dat terwijl ik jaarlijks een abonnement van meer dan 200 euro betaal!”, zegt Leen.

Het is genoeg geweest voor Leen De Wachter uit Oelegem. Door chauffeurstekorten bij De Lijn worden busritten in de regio vaak afgeschaft, waardoor haar kinderen, letterlijk, in de kou blijven staan. Haar dochter, Julie (15), gaat naar school in Lier, en moet elke ochtend om half 6 opstaan zodat ze om half 7 kan zitten wachten in het bushokje aan de brug in Oelegem. “Maar de bussen rijden vaker niet, dan wel.”, vertelt Leen. “Nochtans is Lier niet zo heel ver, maar toch moet mijn dochter drie uur voordat ze op school moet zijn, opstaan. En dan nog geraakt ze er vaak niet op tijd, als de bus niet komt opdagen. Ze is zo zelfs al eens thuis moeten blijven van school.”

Twee uur stappen

Ook zoon Lander (16), die naar het VTI in Zandhoven gaat, heeft problemen met de bussen. “Dinsdag is hij zelfs uit pure miserie twee uur te voet naar school gewandeld, in de regen! Het is elke ochtend stressen of mijn kinderen op school geraken of niet. Als de bus niet komt, hebben wij een probleem, want ik kan hen ook niet altijd met de auto brengen. ‘Neem het openbaar vervoer’, zeggen ze dan, maar je ziet hoever je ermee komt!”

Leen betaalt nochtans jaarlijks een abonnement van meer dan 200 euro aan De Lijn. Ze zou graag een compensatie willen. “Maar als ik verhaal zoek bij De Lijn, krijg ik telkens een standaardmail terug. Dat ze niet genoeg chauffeurs hebben, maar daar heb ik geen boodschap aan. Waarom verkopen ze dan nog zulke dure abonnementen? En als ik om een compensatie vraag, kunnen ze mij die ook niet geven. Dat is met de mensen hun voeten spelen.”

En Leen is niet de enige die klachten heeft. “Ook het gezin van een vriend, Pablo, heeft hetzelfde probleem. Zij nemen bus 420 naar Herentals en Berchem, en ook die bus komt vaker niet dan wel. Ik heb mijn verhaal in de Facebookgroep Ranst-Geeft gepost, en ik kreeg enorm veel reacties van mensen die dagelijks hetzelfde meemaken. Ik kan begrijpen dat er ergens een omleiding is, of dat er eens een bus te laat komt, maar deze toestanden zijn echt rampzalig.”

Chauffeurstekort

De Lijn is zich bewust van de problemen die er zijn. “Het beroep van chauffeur is een knelpuntberoep en we leveren dan ook enorme inspanningen om chauffeurs te vinden.”, klinkt het bij De Lijn. “Dit jaar zoeken we bijvoorbeeld 570 chauffeurs. Daarvoor hebben we dan ook tal van maatregelen genomen. Deze inspanningen lonen gelukkig, want we hebben dit jaar al meer dan 400 chauffeurs aangeworven. Het tij is dus aan het keren.”

De Lijn wil ook benadrukken dat ze alle begrip hebben voor het feit dat de huidige situatie zeer onaangenaam is voor de reizigers. “We begrijpen dan ook hun vraag naar een vorm van compensatie. We bekijken dit zeker en we komen hier nog op terug. Tegelijk moeten onze inspanningen zich nu vooral richten op het vinden van chauffeurs en op het terug op punt zetten van onze dienstregeling.”