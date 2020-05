Broodjeszaak Maxime in Ranst start met takeaway CVDP

11 mei 2020

16u17 1 Ranst Broodjesboetiek Maxime in de Lievevrouwestraat in Ranst heropende vandaag met takeaway.

Vandaag is het 11 jaar geleden dat Maxime Bauwens haar broodjeszaak opende in het centrum van Ranst. Naast belegde broodjes biedt ze ook een uitgebreid gamma aan pasta’s, salades, warme snacks en desserten aan. Wegens de coronamaatregelen moest de zaak acht weken geleden sluiten. “Ik heb altijd gezegd dat ik ging heropenen wanneer de winkeliers ook terug starten”, vertelt Maxime. Klanten kunnen vanaf vandaag hetzelfde aanbod als voordien komen afhalen. Bestellen kan telefonisch of via mail.

